Tunceli Valisi Özkan Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptırıp vatandaşları aşı olmaya çağırdı Açıklaması
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Tunceli Valisi Özkan Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptırıp vatandaşları aşı olmaya çağırdı Açıklaması

12.02.2021 16:53 | Son Güncelleme: 12.02.2021 16:56
Tunceli Valisi Özkan Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptırıp vatandaşları aşı olmaya çağırdı Açıklaması

Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında CoronaVac aşısı yaptırdı.

Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında CoronaVac aşısı yaptırdı.

Tunceli Devlet Hastanesi Kovid-19 Aşı Polikliniğinde sağlık çalışanı tarafından aşısı uygulanan Vali Özkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığı koordinesinde kentte aşı çalışmalarının üst düzey şekilde yürütüldüğünü söyledi.

İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ve İl Jandarma Komutanı Albay Durali Ceylan ile aşı olmak üzere hastaneye geldiklerini belirten Özkan, "İnşallah ilimiz genelinde bu süreçte aşılama çalışmalarımız devam edecek. Her ne kadar aşılama çalışmalarımız devam etse de özellikle vatandaşımızdan hep söylediğimiz üçlemeye, maske, mesafe ve temizlik koşullarına riayet etmelerini istiyoruz. İnşallah daha sağlıklı ve daha güzel yarınlara hep beraber adım atacağız." dedi.

CoronaVac aşısının ilk dozu uygulanan Özkan, aşı konusunda vatandaşların duyarlı davranması gerektiğini vurgulayarak, "Gerek sosyal medyada gerekse zaman zaman toplumda yanlış algılar oluşturularak insanlarımız aşıdan kaçınmaya yönlendiriliyor. Az önce aşımızı olduk, aşı olduğumu dahi hissetmedim." ifadelerini kullandı.

Aşının toplum için gereklilik olduğunun altını çizen Özkan, "Risk grubuna göre Sağlık Bakanlığımızın belirlediği periyot dahilinde tüm vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren

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