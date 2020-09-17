Tunceli Valisi Özkan, 2 kardeşin kaybolduğu Munzur Vadisi'ni havadan inceledi
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Tunceli Valisi Özkan, 2 kardeşin kaybolduğu Munzur Vadisi'ni havadan inceledi

Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, Munzur Vadisi Milli Parkı'na sarımsak toplamaya gittikleri sırada kaybolan 2 kardeşin bulunması için arama çalışmalarının başlatıldığı bölgeyi helikopterle inceledi.

Tunceli Valisi Özkan, 2 kardeşin kaybolduğu Munzur Vadisi'ni havadan inceledi
17.09.2020 09:31 | Son Güncelleme: 17.09.2020 09:31

Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, Munzur Vadisi Milli Parkı'na sarımsak toplamaya gittikleri sırada kaybolan 2 kardeşin bulunması için arama çalışmalarının başlatıldığı bölgeyi helikopterle inceledi.

Elazığ'dan Tunceli'ye gelerek Munzur Vadisi'ne sarımsak toplamaya giden Mehmet (41) ve Bozkurt Aydemir (48) kardeşlerin kaybolması üzerine başlatılan arama çalışmaları 5'inci gününde de sürüyor.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinesinde, günün ilk ışıklarıyla arama çalışmaları yeniden başladı.

Jandarma, AFAD gönüllüleri, DAK eğitmenleri, Munzur Arama Kurtarma Derneği, Munzur Doğa Sporları Kulübü (MUDOSK) ve Elazığ Emniyet Su Altı ekiplerinden oluşan yaklaşık 250 kişilik ekip, kardeşlerin bulunması için arama çalışması yapıyor.

İz arama köpekleri, İHA ve dronelerin de kullanıldığı aramalarda, Vali Mehmet Ali Özkan da 2 kardeşin kaybolduğu Munzur Vadisi'ndeki Venk, Bali, Asi ve Laç dereleri ile Peter ve Çıralı mahallelerini helikopterle inceledi.

Vali Özkan, helikopterde İl Jandarma Komutanı Albay Durali Ceylan, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Halil Başer ve AFAD Müdürü Cem Erdoğan'dan arama faaliyetleri ve bölgenin coğrafi şartları hakkında bilgi aldı.

Ekipler, Aydemir kardeşleri bulmak için çalışmalara aralıksız devam ediyor.

Olay geçmişi

Mehmet (41) ve Bozkurt Aydemir (48) kardeşler, 13 Eylül'de Elazığ'dan Tunceli'ye gelerek Munzur Vadisi'ne dağ sarımsağı toplamaya gitmişti. Kardeşlerden haber alınamaması üzerine Aydemir ailesi, durumu AFAD ve jandarma ekiplerine bildirmişti. İlk araştırmada kardeşlere ait araç, Munzur Vadisi'nde park halinde bulunmuştu.

Kaynak: AA

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