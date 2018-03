Tunceli Sahaya Giren Köpek, Az Daha Futbolcuyu Isırıyordu

Tunceli'de dün Bölgesel Amatör Liginde (BAL) mücadele eden Dersimspor ve Dersim 62spor takımları arasında oynanan maçın 35'inci dakikasında sahaya bir sokak köpeği gidi. Orta hakem maçı durdururken, Dersim 62sporlu Doğan Can MMencil, dışarı çıkarmak için kucakladığı köpek tarafından az daha ısırılıyordu. Daha sonra her iki takım futbolcularının yardımıyla köpek dışarı çıkarıldı. BAL liginde mücadele eden Dersimspor ve Dersim 62spor takımları arasında dün oynanan karşılaşmada, liglerde ender rastlanan bir olay yaşandı. Dersimspor'un 1-0 önde olduğu sırada karşılaşmanın 35'inci dakikasında nereden geldiği belirlenemeyen bir sokak köpeği, sahaya girince orta hakem karşılaşmayı durdurdu. Bunun üzerine 20 forma numarasıyla Dersim 62sporlu Doğan Can Mencil, sokak köpeğini kucaklayarak dışarı çıkarmaya çalıştı. İlk denemesinde kucağına alamadığı köpeği kucaklayan Doğan Can, köpek tarafından az daha ısırılıyordu. Bunun üzerine Doğan Can'ın yere bıraktığı köpek, her iki takımın futbolcularının yönlendirmesiyle sahada koşarak dışarı çıktı. Bu sırada taraftarlar da köpeğe alkış ve tezahüratlarla sevgi gösterisinde bulunduğu görüldü. Karşılaşmayı Dersim 62spor'u 2-1 yenen Dersimspor kazandı.