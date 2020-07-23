TUNCELİ Gülistan Doku'nun bulunması için baraj suyunun tahliyesi sürüyor
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TUNCELİ Gülistan Doku'nun bulunması için baraj suyunun tahliyesi sürüyor

Gülistan Doku'nun bulunması için baraj suyunun tahliyesi sürüyorTUNCELİ'de 5 Ocak'tan beri haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun (21) son görüldüğü Sarusaltuk Viyadüğü'nün altından geçen Uzunçayır Baraj gölündeki suyun, 3 türbinin tam kapasite çalıştırılarak tahliyesi sürüyor.

23.07.2020 15:14 | Son Güncelleme: 23.07.2020 15:35

Gülistan Doku'nun bulunması için baraj suyunun tahliyesi sürüyor

TUNCELİ'de 5 Ocak'tan beri haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun (21) son görüldüğü Sarusaltuk Viyadüğü'nün altından geçen Uzunçayır Baraj gölündeki suyun, 3 türbinin tam kapasite çalıştırılarak tahliyesi sürüyor. Su seviyesinin azalmasıyla birlikte belirli bölgelerde adacıklar gün yüzüne çıkarken, tahliyenin 20 günü bulabileceği belirtildi.

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku, kaldığı yurttan 5 Ocak sabahı ayrıldıktan sonra haber alınamadı. Diyarbakır'da yaşayan ailesi, kaybolduğu gün Tunceli'ye gelerek, güvenlik güçlerine ihbarda bulundu. Ailenin ihbarı üzerine arama çalışmaları başlatıldı. Yapılan araştırmalar sonunda Gülistan Doku'nun cep telefonunun en son Uzunçayır Baraj gölü üzerindeki Sarısaltuk Viyadüğü'nde sinyal verdiği belirlendi. Viyadük üzerinden geçen bir aracın kamerasına da yansıyan Doku'nun son görüldüğü bölgede yoğunlaştırılan arama çalışmalarına rağmen sonuca ulaşılamadı. Bunun üzerine ekipler, sualtı aramalarını 6 Temmuz'da sonlandırırken, yüzeyinde ve kıyıdaki çalışmalar sürdürüldü.

Gülistan'dan gelecek haberi bekleyen Doku ailesi, perşembe günü Ankara'ya gidip İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştü. Bakan Soylu'nun talimatı üzerine yapılan toplantıyla Gülistan'ın son görüldüğü bölgedeki baraj suyunun tahliyesine karar verildi. İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'nın dün Tunceli'ye gelip açıklamasının ardından başlayan tahliye işlemi bugün de devam etti. Barajdaki 3 türbinin tam kapasite çalıştırılıp elektrik üreterek Sarısaltuk Viyadüğü bölgesindeki su, tahliye ediliyor. Suyun yüksekliğinin 15 metre azaltılmasıyla viyadük altında gün yüzüne çıkacak alanda Gülistan Doku'ya ulaşılmaya çalışılacak.

Su seviyesinin azalmasıyla birlikte belirli bölgelerde adacıklar gün yüzüne çıktı, AFAD ekipleri ise botlarla su yüzeyinde ve kıyıda arama çalışmalarını sürdürdü. Ancak 201'inci günde de Gülistan'dan haber alınamadı.

Barajın tahliyesinin 20 günü bulabileceği belirtildi.

TUNCELİ Gülistan Doku'nun bulunması için baraj suyunun tahliyesi sürüyor

Kaynak: DHA

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