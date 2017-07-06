Tunceli Doğalgaza Kavuşuyor

Tunceli'nin gelecek yıl doğalgaza kavuşturulması için yapılacak çalışmalar için yüklenici firma Akmercan Şirketler Grubu Müdürü Yunus Keskin ile Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel arasında protokol imzalandı.



Tunceli Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'ndaki imza töreninde konuşan Vali Sonel, Tunceli'ye doğalgaz getirecek yatırım protokolünü imzalamış olmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, protokol ile kentin doğalgaza kavuşması için ilgili firmanın 5 milyon dolar yatırım yapacağını söyledi.



Kentin gelecek yıl doğalgaza kavuşacağını bildiren Sonel, şöyle konuştu:



"2018'in kışında inşallah Tunceli'de doğalgaz verilmiş olacak. İlk etapta üniversite ve Atatürk Mahallesi'nde çalışmalar başlayacak. Bu çalışmalar daha sonra diğer mahallelerimizde devam edecek. Yaklaşık 15 bin aboneye ulaşmış olacağız. Bu doğalgaz dağıtım çalışmaları esnasında sokaklarımızda kazılar olacak, sokakların tekrar güzel hale getirilmesi belediyemizce yaptırılacak. Doğalgazın Tuncelimize, yöremize ve yöremizin güzel insanlarına hayırlı olmasını temenni ediyorum."



Sonel, hem valilik hem de belediye olarak doğalgaz çalışmalarına destek olacaklarını sözlerine ekledi.



Yunus Keskin de doğalgaz için altyapı çalışmalarının başlaması amacıyla protokol imzaladıklarını anlatarak, Akmercan Şirketler Grubu olarak Tunceli'ye doğalgaz sağlanmasına ilişkin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) düzenlediği ihaleyi Aralık 2016'da kazandıklarını anımsattı.



"5 milyon dolar yatırım yapacağız"



Tunceli'de doğalgaz dağıtım lisansını ise 11 Mayıs 2017'de aldıklarını ifade eden Keskin, sözlerini şöyle sürdürdü:



"İnşallah 2017'nin sonbaharı itibariyle şehir giriş istasyonundan başlamak üzere yatırımlarımıza başlayacağız. Tunceli'de 8 yılda toplam 5 milyon dolar yatırım yapacağız. Bu yatırımla Tunceli'nin bütün imarı, cadde ve sokakların tamamını doğalgaz hatlarıyla döşemiş ve bütün vatandaşlarımıza doğalgaz hizmetini ulaştırmış olacağız. 15 bin konut eşdeğerinde bir abone potansiyeli bekliyoruz."



Keskin, Tunceli'de dağıtılacak doğalgazın ihalesinde ciddi bir rekabet yaşandığını aktararak, şu ifadeleri kullandı:



"İhalede, Tunceli'deki doğalgazın satışı açık eksiltmeyle sıfır liraya kadar inmiş oldu. Yani bu şu demek. Tunceli'de doğalgaz, Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketinden (BOTAŞ) alınan fiyata herhangi bir kar marjı konulmaksızın 8 yıl boyunca sıfır karla vatandaşlarımıza kullandırılacak. Bugün imzaladığımız protokol, yapacağımız yatırımlara, kazılara izin verilmesi ve yüzey kaplamalarının belediyemizce yapılmasıyla ilgilidir. Protokolde tahrip ettiğimiz, bozduğumuz cadde ve sokaklardaki asfalt veya kilit taşı parke tamiratları Tunceli Belediyesince onarılacak ve şirketimizce bu bedel belediyeye ödenecek."



Konuşmaların ardından, söz konusu doğalgaz çalışmalarının yapılabilmesi için Keskin ile Sonel arasında protokol imzalandı.