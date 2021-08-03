Tunceli'de ormanlara giriş yasağı
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Tunceli'de ormanlara giriş yasağı

Tunceli'de ormanlara giriş yasağı
Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan Yıldırım - Haberler | Güncel

TUNCELİ'de, olası orman yangınlarına karşı şehir merkezi ile 5 ilçede bulunan ormanlık alanlara girişler, 30 gün boyunca yasaklandı.

TUNCELİ'de, olası orman yangınlarına karşı şehir merkezi ile 5 ilçede bulunan ormanlık alanlara girişler, 30 gün boyunca yasaklandı.

Tunceli Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu, Vali Mehmet Ali Özkan başkanlığında toplandı. Kentin ormanlık alanlarının geniş olması olası kötü durum yaşanmaması için hafta sonu da dahil olmak üzere kent merkezi ve 5 ilçede bulunan ormanlık alanlara girişler, 1 ay süreyle yasakladı. Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, piknik ve mesire yerleri ile tabiat parkları dahil ormanlık alanlarda mangal, semaver ve ateş yakılmasına müsaade edilmeyeceği belirtilerek, şunlar kaydedildi:  

"Meteoroloji Bölge Müdürlüğü hava tahmin raporlarıyla bölgemizdeki yüksek sıcaklıkların ağustos ayında da artarak devam edeceği ve buna dayalı olarak 

önümüzdeki günlerde oluşabilecek olağanüstü hava halleri nedeniyle mevsimsel veya insani faktörlere bağlı olarak orman yangınlarının artabileceği değerlendirilerek; 01.08.2021 tarihinden itibaren 01.09.2021 tarihine kadar geçici olarak ormanlık alanlarda meydana gelebilecek orman yangınlarına karşı aşağıdaki kararlar alınmıştır. Tunceli Merkez- Çalkıran, Pınar Köyü, Çiçekli, Dalören, Vezgür, Aktuluk, Munzur Vadisi, Hozat-Aliboğazı, Semuşağı, Karaçavuş, Yenibaş, Boydaş, Çakmaklı, Ovacık- Karataş, Buzlutepe, Karaoğlan, Pülümür- Kabayel, Mezra, Kızılmescit, Salördek, Pülümür Vadisi, Nazımiye- Büyükyurt, Alacık, Çıralı, Bezik Ormanları, Doğantaş, Dereova, Yiğitler, Mazgirt-Dallıbel Ormanlık alanlarına giriş- çıkış yasaklanmıştır. Orman alanları içerisinde yetkili kurumlarca belirlenmiş piknik ve mesire yerleri ile tabiat parkları dahil ormanlık alanlarda mangal-semaver- ateş yakılmasına müsaade edilmeyecek, avcı ve çobanların ateş yakmasının önlenmesi için Tunceli Orman İşletme Müdürlüğü personeli, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü personeli, Jandarma Komutanlığı Personeli, Emniyet Müdürlüğü Personeli ve mahalle muhtarlıklarınca koordinasyon ve kontrol sağlanacaktır. Ormanlık alanlar ile ormanlık alanlar civarında izin verilen yerler haricinde 01.09.2021 tarihine kadar kamp yapılmasına ve saat 20.00'den sonra piknik vb. faaliyetlere müsaade edilmeyecektir." 

 


Tunceli'de ormanlara giriş yasağı
Tunceli'de ormanlara giriş yasağı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan Yıldırım

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