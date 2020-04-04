Tunceli'de kayıp uzman çavuş ve Gülistan'dan bugün de iz yok Tunceli'de kayıp uzman çavuş ve Gülistan'dan bugün de iz yokTUNCELİ'de, 17 Mart günü Munzur Nehri'nde arama-kurtarma eğitimi yaptıkları sırada botun devrilmesi sonucu akıntıya kapılıp kaybolan Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş (36) ile 5 Ocak'tan bu yana haber alınamayan üniversite...

Tunceli'de kayıp uzman çavuş ve Gülistan'dan bugün de iz yok

TUNCELİ'de, 17 Mart günü Munzur Nehri'nde arama-kurtarma eğitimi yaptıkları sırada botun devrilmesi sonucu akıntıya kapılıp kaybolan Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş (36) ile 5 Ocak'tan bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku (21) için yapılan arama çalışmalarından bugün de sonuç alınamadı.

İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timinin, Munzur Nehri'nde, 17 Mart günü arama- kurtarma eğitimi yaptıkları bot devrildi. Botta bulunan 4 JAK timi görevlisinden 3'ü kendi imkanlarıyla kurtulurken, Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş akıntıya kapılarak, kayboldu. Güneş'in bulunması için Ankara Jandarma Özel Arama Kurtarma Komutanlığı timleri, Van ve Samsun JAK timi ve Elazığ, Ordu ve Rize il emniyet müdürlükleri bünyesindeki su altı arama kurtarma polisleri ile Tunceli AFAD ekipleri çalışma başlattı.

Güneş'in arama çalışmalarının 19'uncu gününde ekipler, Munzur Nehri'nin Anafatma mevkisinden Tunceli merkezine kadar olan 7 kilometrelik alan içinde bot ve su altında çalışma yürüttü. Bugün yapılan arama çalışmalarında da Güneş'e ait bir ize rastlanılmadı.

EŞİ, 6 YIL ÖNCEKİ ANILARINI SOSYAL MEDYA HESABINDA PAYLAŞTI

Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'in eşi Gülnur Ortakçı Güneş, sosyal medya hesabında 6 yıl önceki anılarını paylaştı. Eşiyle 17 Mart 2014'te paylaşım yaptığının mesajını veren Güneş, eşinin akıntıya kapıldığı 17 Mart tarihine dikkat çekerek, şu mesajı paylaştı:

'Kader, 17 Mart 2014'te kalbinin en derininde hissettiğinin 17 Mart 2020'de gerçek olmasıymış."

GÜLİSTAN DOKU'DAN 91'İNCİ GÜNDE DE İZ YOK

5 Ocak'tan bu yana haber alınamayan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku için yürütülen arama çalışmalarına 91'inci gününde devam edildi. Gülistan Doku'nun bulunması için arama çalışmalarını sürdüren ekipler, Uzunçayır Baraj Gölü'nün Sarısaltuk Viyadüğü yakınlarından itibaren 10 kilometrelik alanda botla su yüzeyi ve su kıyısında gün boyu arama çalışmalarını sürdürdü. Tüm aramalara rağmen Gülistan Doku'nun ize rastlanmadı.

Kaynak: DHA