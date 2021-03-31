Kayseri'de görülen gizemli ışık Tunceli'de de ortaya çıktı
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Kayseri'de görülen gizemli ışık Tunceli'de de ortaya çıktı

Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan YILDIRIM - Haberler | Güncel

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde, gökyüzünü birkaç saniyeliğine aydınlatan hüzme, Tunceli'de de görüldü. Kamera görüntülerinden hüzmeyi gören güvenlik görevlisi, "İzleyince telaşa kapıldım. Ne olduğuna karar veremedim" derken, hüzmeyle ilgili açıklama yapan eski meteoroloji müdürü, "Yaşanan olay göktaşı düşüşü, atmosfere girince yanmaya neden oluyor" ifadelerinde bulundu.

Sarıoğlan ilçesinde, gökyüzünü birkaç saniyeliğine aydınlatan hüzme, Tunceli'de de görüldü. Hozat ilçesinde dün saat 22.33'te gökyüzünde hüzmenin düşüş anı şantiyenin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Güvenlik kamerasında o görüntüleri izleyen şantiye çalışanı büyük heyecan yaşadı.

"GÖRÜNTÜYÜ İZLEYİNCE TELAŞLANDIM"

Hüzmeyi güvenlik kamerası görüntülerinde görünce korku ve heyecan yaşadığını belirten şantiye çalışanı İnan Ser, "Güvenlik kamerasında iş yerinin etrafını izliyordum. Dağa gökyüzünden bir ışık parçasını indiğini gördüm, güvenlik kamarasını başa sarıp tekrar tekrar izlediğimde ne olduğuna karar veremedim. Sabah haberleri izlediğimde Kayseri bölgesinde görüldüğünü ve göktaşı olduğunu öğrendim. İlk gördüğüm zaman dağı aydınlattı. Bu görüntüyü izleyince telaşlandım" dedi.

Kayseri'de görülen gizemli ışık Tunceli'de de görüldü

ESKİ METEOROLOJİ MÜDÜRÜ AÇIKLAMA YAPTI

Tunceli eski Meteoroloji Müdürü Mehmet Demir, yaşanan olayın göktaşı düşüşü olduğunu belirterek, "Kayseri ve Tunceli'de görülen meteorun kütlesinin büyük olması nedeniyle atmosfere girdiği an yanmaya neden oluyor hem de ses çıkartıyor. Yere ineceği zaman büyük bir ışık saçıyor. Bölgemizde de görülen büyük bir gök taşıdır. Dünya büyük bir kütledir ve bu cisimlerin düşmesi de normaldir. Uzaydan atmosfere düştüğü için birçok kentte görülebilir ama hangi ile düştüğü tam net belli değildir, yerine incelemek lazım" diye konuştu.

Kayseri'de görülen gizemli ışık Tunceli'de de görüldü
Akşam vakti ortaya çıkan ışık hüzmesi heyecan yarattı
Akşam vakti ortaya çıkan ışık hüzmesi heyecan yarattı
Kayseri'de görülen gizemli ışık Tunceli'de de ortaya çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan YILDIRIM

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