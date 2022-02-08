TUNCELİ'DE EĞİTİME VERİLEN ARA BİR GÜN UZATILDI - Haberler
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TUNCELİ'DE EĞİTİME VERİLEN ARA BİR GÜN UZATILDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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TUNCELİ'de sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle il merkezi ile 3 ilçede eğitime verilen ara bir gün daha uzatıldı.

PÜLÜMÜR, TUNCELİ (DHA) - TUNCELİ'de sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle il merkezi ile 3 ilçede eğitime verilen ara bir gün daha uzatıldı.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün uyarı yaptığı Tunceli'de, sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun kar yağışı nedeniyle yollarda oluşan buzlanmadan kaynaklı oluşabilecek olumsuzluklara karşı il merkezi ile Ovacık, Pülümür ve Nazimiye ilçelerinde okul tatil edildi.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, Sabah saatlerine kadar orta şiddette devam edeceği öngörülen kar yağışının soğuk hava ile birlikte buzlanmaya sebebiyet vereceği değerlendirildiğinden olası risklerin önüne geçmek amacıyla; Tunceli İl Merkezimiz ile Ovacık, Nazımiye ve Pülümür İlçelerimizde eğitim öğretime bir (1) gün süreyle ara verilmiştir. İl Merkezimizde ve belirtilen ilçelerimizde kamuda çalışan hamile ve engelli personellerde idari izinli sayılacaktır denildi.

TUNCELİ'DE EĞİTİME VERİLEN ARA BİR GÜN UZATILDI

TUNCELİ'DE EĞİTİME VERİLEN ARA BİR GÜN UZATILDI

TUNCELİ'DE EĞİTİME VERİLEN ARA BİR GÜN UZATILDI

TUNCELİ'DE EĞİTİME VERİLEN ARA BİR GÜN UZATILDI

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Demirören Haber Ajansı - Güncel

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, Pülümür, Tunceli, kar, Güncel, Haber

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