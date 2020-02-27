Tunceli'de, depremzede çocuklar için oyuncak kampanyası
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Tunceli'de, depremzede çocuklar için oyuncak kampanyası

Tunceli'de tüm okullarda Elazığlı depremzede çocuklar için "Oyuncağın Bizden Olsun" kampanyası başlatılarak çok sayıda oyunca toplandı.

27.02.2020 12:21 | Son Güncelleme: 27.02.2020 12:21
Tunceli'de, depremzede çocuklar için oyuncak kampanyası

'de tüm okullarda Elazığlı depremzede çocuklar için "Oyuncağın Bizden Olsun" kampanyası başlatılarak çok sayıda oyunca toplandı.


İl , Elazığ'ın Sivrice İlçesi merkezli meydana gelen depremin ardından kent merkezindeki tüm okullarda 3-6 yaş grubu depremzede çocuklara ulaştırılmak üzere "Oyuncağın Bizden Olsun" kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında toplanan çok sayıda oyuncak depremzede miniklere ulaştırılmak üzere paketlendi.


Öğrencilerin duygularını mektup ve resimlerle ifade ettiği notların da iliştirildiği oyuncakların depremzede çocuklara ulaştırılmak üzere İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teslim edileceği belirtildi. - TUNCELİ

Kaynak: İHA

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