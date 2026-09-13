Mersin'de bir gemide 350 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Brezilya'dan gelen ve Mersin Limanı'na yanaşan bir gemiye yönelik yapılan uyuşturucu operasyonunda 350 kilogram kokain ele geçirildi, 9 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Güney Amerika ülkelerinden Türkiye'ye uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda harekete geçen polis ekipleri, Özgür Demir A, Mehmet S, Murat D, Ahmet E, Yusuf T, Baver B, Ercan B, Oğuzhan K. ve Eren Y. isimli şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı.

Şüphelilerin Mersin'e gitmesi üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Yapılan operasyonda 9 şüpheli Mersin'de gözaltına alındı.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü ile yapılan ortak çalışmalarda, şüphelilerin Liberya bayrağı taşıyan ve limana yanaşan gemiyle temas kurdukları tespit edildi.

Dalgıç marifetiyle geminin alt kısmında zulalanmış halde 350 kilogram kokain, dalış ekipmanları ve su altı deniz scooter malzemeleri ele geçirildi.

Şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, basın mensuplarına operasyonla ilgili yaptığı açıklamada, "Ulusal ve uluslararası uyuşturucu tacirlerine karşı tavrımız net. Gençliğimizi, geleceğimizi çaldırmayacağız." dedi.

Kaynak: AA