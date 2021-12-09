Tunceli'de dağ keçisi avlayan 2 kişiye 126 bin TL ceza kesildi - Haberler
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Tunceli'de dağ keçisi avlayan 2 kişiye 126 bin TL ceza kesildi

Tunceli'de dağ keçisi avlayan 2 kişiye 126 bin TL ceza kesildi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tunceli'de avlanması yasak 2 dağ keçisini silahla vurarak öldüren 2 avcıya, 126 bin TL para cezası uygulandı.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar Tunceli Şube Müdürlüğü ekiplerince Çemişgezek ilçesi Aliboğazı mevkiinde yapılan denetimlerde ışıkları kapalı vaziyette seyir halinde olan bir traktör tespit edildi.

126 BİN TL CEZA

Yapılan kontrolde sırtlarında av tüfekleri bulunan 2 avcı ve traktörün arka kısmında silahla vurularak öldürülmüş 2 dağ keçisi görüldü. Nesli tükenme tehlikesi altında bulunduğu için avlanması yasak olan keçileri vuran 2 avcıya 126 bin TL ceza uygulandı.

SUÇ DUYURUSU

Ekipler, avcıların silahlarına da el koyarak haklarında yasal işlem başlatılması için savcılığa suç duyurusunda bulundu.

İşte olay yerinden kareler;

Tunceli'de dağ keçisi avlayan 2 kişiye 126 bin TL ceza kesildi

Tunceli'de dağ keçisi avlayan 2 kişiye 126 bin TL ceza kesildi

Tunceli'de dağ keçisi avlayan 2 kişiye 126 bin TL ceza kesildi

Tunceli'de dağ keçisi avlayan 2 kişiye 126 bin TL ceza kesildi

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