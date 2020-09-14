Korona hastası hayır yemeği verdi, bütün köy karantinaya alındı
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Korona hastası hayır yemeği verdi, bütün köy karantinaya alındı

Tunceli'de koronavirüslü bir şahıs köyde hayır yemeği verdi. Durumu tespit eden Tunceli Valiliği, konuyla ilgili açıklama yaparak yemeğe katılanlara para cezası kesildiğini ve köyün karantinaya alındığını belirtti.

14.09.2020 11:09 | Son Güncelleme: 14.09.2020 11:51

Tunceli'nin Pertek ilçesinde koronavirüs testi pozitif çıkan bir kişi hayır yemeği verince köy karantinaya alındı. Tunceli Valiliği hayır yemeği düzenleyen ve yemeğe katılan 10 kişiye toplamda 31 bin 500 TL idari para cezası kesti.

YEMEĞİ VEREN ŞAHSIN KORONA TESTİ POZİTİF

Tunceli Valiliği tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Pertek'te bulunan bir köyümüzde, almış olduğumuz hıfzıssıhha kararına rağmen bir vatandaşımız hayır yemeği vermiş, kendisinin pozitif olması sebebiyle maalesef köy karantinaya alınmıştır.

"KATILAN 10 KİŞİYE 31.500 TL CEZA KESİLDİ"

Hayır yemeğini düzenleyen ve yemeğe katılan 10 kişiye 1593 sayılı Hıfzıssıhha Kanunun 282. Maddesine istinaden 3150 şer TL idari para cezası uygulanmış toplamda 10 kişiye 31 bin 500 TL ayrıca hayır yemeğini düzenleyen kişi hakkında TCK'nın 195 maddesi gereğince adli işlem başlatılmıştır. Bahse konu köyün muhtarı hakkında ise gerekli soruşturma Pertek Kaymakamlığımızca başlatılmıştır"

Korona hastası hayır yemeği verdi, bütün köy karantinaya alındı

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (11)
SURİYELİ 95: TÜRKİYE CENNET
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MEHMET: Miting yapilirsa biter
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ÇOMAR STYLEEE: çomar styleee
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