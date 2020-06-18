Tuncay Sonel kimdir? Tuncay Sonel kaç yaşında ve nereli? Tuncay Sonel hayatı ve biyografisi! Sevilen vali Tuncay Sonel!
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Tuncay Sonel kimdir? Tuncay Sonel kaç yaşında ve nereli? Tuncay Sonel hayatı ve biyografisi! Sevilen vali Tuncay Sonel!

Tunceli kaymakamlığı görevini yürütürken halkın sevdiği bir isim olan ve son olarak Ordu valiliğine atanan Tuncay Sonel göz yaşları ile uğurlandı. Sevilen vali Tuncay Sonel hakkında merak edilenleri ve hayat hikayesini sizler için kaleme aldık.

Tuncay Sonel kimdir? Tuncay Sonel kaç yaşında ve nereli? Tuncay Sonel hayatı ve biyografisi! Sevilen vali Tuncay Sonel!
18.06.2020 10:20 | Son Güncelleme: 18.06.2020 10:23

Çeşitli ilçelerde kaymakamloık ve daha sonra valilik yapan isim Tuncay Sonel gittiği her yerde halkın sevdiği bir vali oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararı ile Tunceli valisiyken Ordu valiliğine atanan Tuncay Sonel hakkında merak edilenleri ve hayat hikayesini sizler için kaleme aldık.

TUNCAY SONEL KİMDİR?

Tuncay SONEL 1970 yılında Adana' da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Adana' da tamamladı. Adana Erkek Lisesi'nden sonra 1988 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünde 1992 yılında lisans, yine aynı fakültenin Kamu Yönetimi Anabilim Dalında 1995 yılında Yüksek Lisansını tamamladı. Valimiz Sayın Tuncay SONEL, evli ve iki çocuk babasıdır.

Mülki İdare Hizmetleri Sınıfına 1994 yılında Aydın Kaymakam Adayı olarak atandı. Üç yıllık staj süresince Adana-Ceyhan Kaymakam Refikliği, Elazığ-Maden Teftiş Stajı, İngiltere Brighton Dil ve Meslek Eğitimi, Kütahya-Simav Kaymakam Vekilliği görevlerinde bulunduktan sonra kaymakamlık kursunu üstün başarılı olarak bitirdi.1997-1999 Ankara-Güdül, 1999-2001 Gümüşhane-Köse, 2001-2005 Kırklareli-Vize,2005-2008 Şanlıurfa-Birecik, 2008-2012 Trabzon-Of, 2012-2015 Konya-Seydişehir, 2015-2016 Balıkesir-Bandırma Kaymakamı , 20 Aralık 2016-28 Haziran 2017 tarihleri arasında Kadıköy Kaymakamı olarak görev yapmıştır.

Tuncay Sonel kimdir? Tuncay Sonel kaç yaşında ve nereli? Tuncay Sonel hayatı ve biyografisi! Sevilen vali Tuncay Sonel!
TUNCAY SONEL

2004 yılında Kırklareli Gazeteciler Cemiyeti tarafından "Yılın Kaymakamı Ödülü", 2005 yılında Anadolu Basın Birliği tarafından "Yılın Kaymakamı Ödülü", 2006 yılında Yoksullarla Yardımlaşma ve Eğitim Vakfı tarafından "Yılın Yetim Babası Ödülü", 2006 yılında Türk İdareciler Derneği tarafından "Vali Galip DEMİREL Sosyal Hizmet Ödülü" dalında "Yılın İdarecisi Ödülü", 2007 yılında Siyaset Dergisi'nden "Yılın Kaymakamı Ödülü", 2007 yılında Türkiye Çocuk Zirvesi tarafından "Çocuk Hakları Çocuk Dostu Ödülü", 2008 yılında İZDER (Seçilmiş ve Atanmışları İzleme Derneği) tarafından "Yılın Kaymakamı Ödülü" aldı.İnfomag Dergisi' nin Mart 2009 sayısında "Türkiye'nin Geleceğine Yön Verecek 100 İsim" arasında gösterildi. Nisan 2009' da ise Güneydoğum Derneği'nce bir önceki görev yeri olan Şanlıurfa-Birecik' te yaptığı çalışmalardan dolayı ödüle layık görüldü. Of' ta yapmış olduğu sosyal projeler SYDV Genel Müdürlüğü (Ağustos 2009) ve Atılım Üniversitesi (Eylül 2009) tarafından yayımlanmıştır. 2011 yılında Türk İdareciler Derneği tarafından "Teşekkür Belgesi", 2012 yılında Sosyal Gelişim Enstitüsü Merkezi tarafından "Yılın Kaymakamı Ödülü", Mart 2013' te YÖK' e bağlı Türkiye Öğrenci Konseyi tarafından "Farkındalık Ödülü", Eylül 2013' te Akkanat Eğitim ve Sağlık Vakfı ile Selçuk Üniversitesi tarafından ortak düzenlenen "Selçuk Üniversitesi Ali AKKANAT Sosyal Sorumluluk Ödülü", Nisan 2015' te Türkiye Diyanet Vakfı'nca "İyilik Ödülü"ne layık görülmüştür. Görev süresi içerisinde Ankara, Gümüşhane, Kırklareli, Şanlıurfa, Trabzon, Konya, Balıkesir Valilerinden 15 Başarı belgesi, Milli Eğitim Bakanından 2 Takdirname, İçişleri Bakanı tarafından 2017' de Teşekkür Belgesi, 2019' da ise Başarı Belgesi verilmiştir. 1999 yılında Ankara-Güdül Belediye Meclisi'nce, 2001 yılında Gümüşhane-Köse Belediye Meclisi'nce, 2005 yılında Kırklareli-Vize ilçesine bağlı Çakıllı ve Sergen Belediye Meclislerince, 2008 yılında da Şanlıurfa-Birecik Belediye Meclisi'nce "Fahri Hemşehrilik" beratları verilmiştir. Of Belediye Meclisi'nin 2012 yılında almış olduğu karar ile "Fahri Hemşehrilik" beratı ve Of' un "Altın Anahtarı" verilmiştir. Yine Of' a bağlı Ballıca, Bölümlü, Cumapazarı, Eskipazar, Gürpınar, Kıyıcık ve Uğurlu Belediyeleri Meclis Kararları ile "Fahri Hemşehrilik" beratları verilmiştir.Son olarak 13/06/2017 tarih ve 2017/10458 sayılı kararname ile Tunceli Valiliğine atanmıştır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararı ile Tunceli valisiyken Ordu valiliğine atandı. Kendisi Türkiye'nin en köklü, büyük ve efsane takımlarından Adana Demirspor'un fanatik taraftarıdır.

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