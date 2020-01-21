: Tuncay Kiraz kimdir? Korgan Belediye Başkanı Tuncay Kiraz kimdir? Korgan ilçesi hangi ile bağlı?

21.01.2020 09:24 | Son Güncelleme: 21.01.2020 09:25

Korgan Belediye Başkanı Tuncay Kiraz'ın sosyal medya hesabından Rahşan Ecevit'in vefatı ile ilgili bir paylaşımın altına "Ateşi bol olsun inşallah" yorumu yapılması büyük tepki çekti. Ülke gündeminde yer alan gelişme sonrası Korgan ilçesi hangi ile bağlı, Tuncay Kiraz kimdir ve Korgan Belediye Başkanı Tuncay Kiraz kimdir konuları merak edildi.

KORGAN BELEDİYE BAŞKANI TUNCAY KİRAZ KİMDİR?

1972 yılında Ordu'nun Korgan ilçesinde doğdu. Üniversite öğrenimine devam eden Tuncay Kiraz. Gayrimenkul sektöründe işletme sahibi, 2005-2012 yılları arasında İstanbul Korganlılar dernek başkanlığı,2009-2013 yıllarında İstanbul ordulular dernek federasyonu başkan yardımcılığı ve ordulular birliği hizmet vakfı genel sekreterliği görevinde bulundu. Siyasi hayatına Ak Parti başlayan Tuncay Kiraz 2005-2009 yıllarında İstanbul Beylikdüzü ilcesinde Kurucu yönetim kurulu üyeliği ve ilçe başkan yardımcılığı 2007 genel seçimlerde ve 2009 yerel seçimlerde ilçe Skm başkanlığı ile 2009 seçimlerinde İstanbul Beylikdüzü Belediye Meclis üyeliği görevine seçildi. iş gücü ve insan kaynakları uzmanlığı ile Ak Parti Siyaset akademisini başarıyla tamamladı. 2014 ve 2019 Yerel seçimlerinde Korgan Belediye Başkanı seçildi ve halen görevine başarıyla devam etmektedir. Tuncay Kiraz Evli ve 2 çocuk babasıdır.

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde AK Parti'den Ordu İli, Korgan İlçesi Belediye Başkanı oldu.

KORGAN İLÇESİ HANGİ İLE BAĞLI?

Korgan ilçesi Ordu iline bağlı bir ilçedir.

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