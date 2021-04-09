Tunca Nehri'nde su seviyesi mevsim normallerinde: Taşkın riski yok
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Tunca Nehri'nde su seviyesi mevsim normallerinde: Taşkın riski yok

İhlas Haber Ajansı / KORAY USTABAŞI - Haberler | Güncel

Tunca Nehri'nde su seviyesi mevsim normallerinde: Taşkın riski yok Edirne'de ve bölgede alınan son yağışlarla beraber Tunca Nehri'nin su debisinde az da artış yaşandı.

Tunca Nehri'nde su seviyesi mevsim normallerinde: Taşkın riski yok

EDİRNE - Edirne'de ve bölgede alınan son yağışlarla beraber Tunca Nehri'nin su debisinde az da artış yaşandı. DSİ yetkilileri, nehirlerdeki debi hareketliliğinin mevsim normallerinde yaşandığını belirterek, taşkın riskinin söz konusu olmadığını belirtti.

Kaynağını Bulgaristan'dan alan ve nehir yatağı boyunca Edirne'ye ulaşan Tunca Nehri su debisi, DSİ'nin resmi internet sitesi verilerine göre, Bulgaristan Elhova ölçüm istasyonunda an itibariyle nehir debisinin 62 metreküp/saniye olarak ölçüldüğü, Türkiye'deki Su akacağı ölçüm istasyonunda ise an itibariyle 92 metreküp/saniye olarak ölçüldüğü açıklandı.

"Bulgaristan'dan gelmesi beklenen bir su yok"

DSİ yetkililerinden edinilen bilgilere göre, 'sarı alarm' seviyesinin uygulandığı Tunca Nehri'nde yaşanan debi artışının mevsim normallerinde olduğu, özellikle Bulgaristan bölgesindeki ve Edirne'deki son yağışların nehir debisini kısmi olarak arttırdığını söyledi. Yaşanan bu artışın bahar aylarında normal olarak karşılandığı ve 'turuncu alarm' seviyesinde dahil taşkın riskinin meydana gelmesinin mümkün olmadığı kaydedildi.

"Taşkın ya da su baskını riski kesinlikle yok"

Yetkililer, Bulgaristan havzasında nehir debisinin 62 metreküp/saniyelerde seyir etmesi nedeniyle, gelmesi beklenen herhangi bir su olmadığı kaydedildi. Rutin grafik artışlarında, 'sarı', 'turuncu' ve 'kırmızı' alarm protokollerinin yer aldığını ve meydana gelen hafif artış nedeniyle 'sarı alarm' protokolü uygulanıldığı ancak taşkın ya da su baskını riskinin kesinlikle bulunmadığı belirtildi.

Tunca Nehri'nde su seviyesi mevsim normallerinde: Taşkın riski yok
Tunca Nehri'nde su seviyesi mevsim normallerinde: Taşkın riski yok
Tunca Nehri'nde su seviyesi mevsim normallerinde: Taşkın riski yok
Tunca Nehri'nde su seviyesi mevsim normallerinde: Taşkın riski yok

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KORAY USTABAŞI

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