Tunç Soyer, "İzmir bayrağı" ve "İzmir parası" iddialarını yalanladı İzmir Belediye Başkanı Başkanı Tunç Soyer, bazı basın-yayın kuruluşları ve sosyal medyada yer alan "İzmir Bayrağı ve İzmir Parası istediği" yönündeki haberlere ilişkin yazılı açıklama yaptı. Sözlerinin çarpıtıldığını belirten Soyer, iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Bazı basın-yayın kuruluşları ve sosyal medyada, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in ayrı bir İzmir Bayrağı ve İzmir Parası istediği yönünde haberler yer almıştı. Tunç Soyer, söz konusu iddialarla ilgili bir yazılı açıklama yaparak sosyal medya hesabından paylaştı.

Montaj hileleriyle sözlerinin çarpıtıldığını söyleyen Soyer, "İzmir bayrağı diye bir meselenin gündemimizde olması ve düşünülmesi bile söz konusu değildir. Kesilerek montajlanmış konuşmamın devamında da ifade ettiğim gibi, bahsettiğim konu ayrı bir para birimi değil, şehrimizdeki dayanışma ve beraberliği artırıcı bir gönüllülük sistemidir" ifadelerini kullandı.