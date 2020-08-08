TÜMOSAN savunmada da iddialı
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TÜMOSAN savunmada da iddialı

TÜMOSAN Genel Müdürü Halim Tosun, savunma sanayisindeki yerli zırhlı araç motoru aktarma organları arayışına yakın zamanda yanıt verebileceklerini belirterek, "Savunma Sanayi Başkanlığı'nın büyük katkı ve destekleriyle Ar-Ge ve üretime yönelik çalışmalarımızla Türkiye'nin önümüzdeki...

TÜMOSAN savunmada da iddialı
08.08.2020 13:15 | Son Güncelleme: 08.08.2020 14:10

TÜMOSAN Genel Müdürü Halim Tosun, savunma sanayisindeki yerli zırhlı araç motoru aktarma organları arayışına yakın zamanda yanıt verebileceklerini belirterek, "Savunma Sanayi Başkanlığı'nın büyük katkı ve destekleriyle Ar-Ge ve üretime yönelik çalışmalarımızla Türkiye'nin önümüzdeki yıllarda dünyada söz sahibi bir ülke olacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

TÜMOSAN açıklamasına göre, Tosun, yerli ve milli kaynaklarla gerçekleştirdikleri üretimi ve savunma sanayisi çalışmaları hakkında soruları cevapladı.

Türkiye'nin savunma sanayisinde TÜMOSAN gibi firmaların üretimleriyle birlikte yerlilik oranının artmasına katkı sağlanacağını ifade eden Tosun, "Savunma Sanayi Başkanlığı'nın büyük katkı ve destekleriyle Ar-Ge ve üretime yönelik çalışmalarımızla Türkiye'nin önümüzdeki yıllarda dünyada söz sahibi bir ülke olacağını düşünüyoruz." değerlendirmesini yaptı.

"2016 yılından itibaren sürekli ürün gamını genişletmekte"

Tosun, TÜMOSAN'ın 1976 yılında temeli atılan bir şirket olduğunu belirterek, şirketin 1976 yılında motor tahrik ve aktarma organları ve benzeri teçhizatı üretmek amacıyla kurulduğunu kaydetti. 1981 yılında ilk dizel motor üretimine başladıklarını aktaran Tosun, 1984 yılından bu yana da ilk traktörünü üreterek, Türkiye'deki tarım sektörüne yerli ve milli traktör tedariki sağlayan bir kuruluş olduklarını kaydetti.

2004 yılında özelleştirme kapsamına alınan TÜMOSAN'ın Albayrak Grubu bünyesine katıldığını aktaran Tosun, unları kaydetti:

TÜMOSAN, 2012 yılında yaklaşık yüzde 30'luk kısmı halka arz edilerek sermaye piyasalarında yerini almıştır. Firma, 2015 yılında faaliyet alanını genişleterek TÜMOSAN markalı zirai ekipman üretimi ve satışına başladı. 2016 yılından itibaren sürekli ürün gamını genişletmektedir. Böylece 4 ürün grubunda 19 zirai ekipman 280'den fazla model çeşitliliğiyle sektöre yenilik getirmiştir.

Şirketimiz savunma sanayisiyle, 2014 yılında teklifi çağrı dosyası Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından paylaşılan 'Altay Güç Grubu Geliştirme Projesi' ile başlamıştır. O günden itibaren günümüze kadar TÜMOSAN içinde bulunduğu savunma sanayii projelerinde hem aktif çalışıyor hem de know-how sağlıyor. Özellikle zırhlı araç, zırhlı araçların motorları, transmisyon aktarma organlarını üreterek yerli ve milli taktik tekerlekli araç konsept tasarım çalışmalarında aktif olarak rol almaya devam etmektedir."

"Minimum yüzde 20 oranında maliyet avantajı sağlanacak"

Tosun, 2018 yılı sonu itibarıyla test aşamasına gelen 8+1 senkromeçli otomatik şanzıman ile 1 Mart 2017'de Ar-Ge çalışması başlatılan tork konvertörlü tam otomatik şanzımanın endüstriyel prototipini tanıttıklarını aktardı.

Söz konusu fuarda ayrıca PUSAT için geliştirilen hibrit güç paketi ile Zırhlı Muharebe Araçları için geliştirlen "ALP" güç grubunun dikkati çeken ürünleri arasında yer aldığını aktaran Tosun, "Savunma sanayisinin yerlileşmesinde büyük gelişmeler var. Savunma sanayii sektöründe üretilen bazı ürünlerin yurtdışı kaynaklı olması nedeniyle bunu yurtiçi kaynaklı hale getirmeye çalışan bir kaç firma var ve TÜMOSAN olarak biz de bunun için çalışıyoruz. Bu şekilde Türkiye'de yerlilik oranının artmasına katkı sağlıyoruz. Savunma sanayisindeki yerli üretim zırhlı araçların mevcutta yüzde 50-55 oranlarındaki yerlilik düzeyinin, yerli motor ve aktarma organlarının Türkiye'de üretimiyle beraber, yaklaşık yüzde 20 artarak 75'lere kadar çıkacağını düşünüyoruz. Bu durumda yurt dışından ithal olarak alınacak zırhlı araçların maliyetine kıyasla, minimum yüzde 20 oranında maliyet avantajı sağlanacağı öngörülmektedir." değerlendirmesini yaptı.

"Özel Maksatlı Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç" üretimi projesi devam ediyor

Savunma Sanayi Başkanlığı'nın öncülüğünde FNSS ile TÜMOSAN'ın 2019 yılı aralık ayında anlaşma yaptığını anımsatan Halim Tosun, bu anlaşma kapsamında "Özel Maksatlı Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç" üretimi projesinin motor tedarikini üstlendiklerini kaydetti. Tosun, yaklaşık 36 ay sürecek olan bu projede çalışmaların hızla devam ettiği bilgisini verdi.

Kaynak: AA

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