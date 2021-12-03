Tümamiral Mesut Özel'in alıkonulmasına ilişkin davada eski yüzbaşına müebbet hapis

15 Temmuz darbe teşebbüsünde Deniz Harp Okulu Komutanı Tümamiral Mesut Özel'in alıkonulmasına ilişkin hakkındaki beraat kararı bozularak yeniden yargılanan sanık eski yüzbaşı Ertürk Murat Cansaran "Anayasayı ihlal" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 15 Temmuz Darbe Girişimi gecesinde Deniz Harp Okulu Komutanı Tümamiral Mesut Özel'in rütbesini sökerek, kelepçe takıp ağzını bantladıktan sonra Maltepe Askeri Cezaevi'ne kapatılmasına ilişkin haklarında verilen beraat kararları bozulan tutuklu sanık Ertürk Murat Cansaran ile firari sanık Orhan Arı'nın yeniden yargılanmalarına devam edildi. İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 9'uncu celsesine, tutuklu sanık Ertürk Murat Cansaran getirildi. Şikayetçi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı, TBMM Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı avukatları da duruşmada hazır bulundu.

SAVCI CEZALANDIRILMASINI TALEP ETTİ

Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanık Ertürk Murat Cansaran'ın "Anayasayı ihlal" suçundan cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamını talep etti. Sanık Orhan Arı'nın Yargıtay bozması sonrasında savunması alınmadığından dosyasının ayrılmasını talep etti.

BERAATİNİ İSTEDİ

OYBİRLİĞİYLE KARAR VERİLDİ

DAVANIN GEÇMİŞİ

Sanık Ertürk Murat Cansaran 16 Haziran 2021'deki duruşmada yaptığı savunmasında, "Cezaevinde toplam 16 adet kamera vardır. Ancak 5 adet kamera kaydı dosyaya sunulmuştur. Cezaevinin tüm iç ve dışını gösteren kamera kayıtlarının eksik gönderildiğini, yazışmaların cevaplanmadığını kurgu içine girildiğini düşünmekteyim. O gece Mak Timini getirdiği bir kısım sonradan öğrendiğimiz generallerle ilgili teslim etme çabalarını canını ortaya koyarak ne kadar sert tepki verdiğimi Ersan Salman'ın ifadesinden de görebilirsiniz. Zafer Gümüş'ün eylemlerini durduran kişi ben olmama rağmen burada yardım etmekle suçlanıyorum" demişti.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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