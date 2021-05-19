Tüm yurtta saat 19.19'da İstiklal Marşı okundu

Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, kurum personeli ve sporcular'ın Merzan Futbol Sahası'nda bir araya gelmesi Katılımcıların İstiklal Marşı'nı okuması HAKKARİ - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında saat 19.19'da İstiklal Marşı okundu.