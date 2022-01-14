Tüm Yerel-Sen ile Sosyal Denge Sözleşmesi İmzalandı

ÇORLU, TEKİRDAĞ (Bültenler) - Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt imzalanan sözleşme ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Bugün gelinen noktada ülkemizdeki ekonomik şartlar ortada. Aileler geçim sıkıntısı çekiyor. Biz de Çorlu Belediyesi olarak memur ve kadro karşılığı tam zamanlı sözleşmeli personelimizi kapsayan 'Sosyal Denge Sözleşmesi'ni kadrolara göre yüzde 105 ve yüzde 120 oranlarında imza altına aldık. Çalışanlarımız bu oranlarda sosyal denge tazminatı ödemesi alacak." dedi.

Ülkenin içinde bulunduğu şartlara rağmen taşın altına ellerini koyduklarını belirten Başkan Sarıkurt, "Sosyal denge sözleşmemiz 1 Ocak 2022 ile 31 Aralık 2023 tarihlerini kapsıyor. Bu sözleşme ile sosyal denge tazminatı ödemesi rakamlarını geçtiğimiz yılın üzerine çıkardık. Memur ve kadro karşılığı tam zamanlı sözleşmeli personelimizi kapsayan bu toplu sözleşme ile emekçilerimizin ekonomik şartlarına bir nebze dahi olsa katkı sunmuş olmaktan mutluluk duyuyorum. Değerli çalışanlarımızın aileleri ile birlikte huzurlu ve mutlu yaşam sürmeleri bizler için çok önemli.

Bu kente hep birlikte hizmet ediyoruz ve etmeye de devam edeceğiz. Başarının ilk anahtarı sizlersiniz. Ekip ruhuyla çalışarak daha güzel bir Çorlu inşa etmeye ve kentimiz için en güzelini üretmeye devam edeceğiz. Değerli vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmak için aralıksız olarak çalışacağız. Bugün imza altına aldığımız sözleşmenin siz değerli emekçilerimize, şehrimize ve ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor, yaşadığımız zor günlerin geride kaldığı yarınlar diliyorum." diye konuştu.

Tüm Yerel-Sen Tekirdağ Şube Başkanı Halil Sevil ise Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt'a personelin taleplerini göz önüne alarak yaptıkları iyileştirme için teşekkür ederken, sözleşme kapsamında üyelerin bulundukları kadrolara göre yüzde 105 ve yüzde 120 oranlarında sosyal denge tazminatı almaya hak kazanmalarından dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi.

01.01.2022 - 31.12.2023 tarihlerini kapsayan sosyal denge sözleşmesi imza töreni Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt'un makam odasında gerçekleştirilirken, törene Başkan Ahmet Sarıkurt'un yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Adnan Kum, Tüm Yerel-Sen Tekirdağ Şube Başkanı Halil Sevil, Çorlu Belediyesi birim müdürleri ve personeli ile sendika temsilcileri ve görevlileri katıldı.

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