Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği İl Temsilciliği Yeni Yönetiminden Vali İlhami AKTAŞ'a Ziyaret

FATİH, İSTANBUL (Habermetre) - Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği Çanakkale İl Temsilcisi Mustafa Altuğ AKKOCA ve yeni yönetim kurulu üyeleri; Gülçin NAZLI, Ahmet Can AKTUNA, Fatih MERCAN, Macide ANIL ve Bilgin BAĞÇELI Vali İlhami AKTAŞ'ı ziyaret etti.

Ziyarette Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği İl Temsilcisi Mustafa Altuğ AKKOCA, dernek çalışmalarıyla ilgili Vali İlhami AKTAŞ'a bilgi verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali İlhami AKTAŞ, Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği Çanakkale İl Temsilcisi Mustafa Altuğ AKKOCA ve yeni yönetim kurulu üyelerine "hayırlı olsun" dileklerinde bulundu.

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