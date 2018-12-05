Tüm Emekli-Sen Aydın Şubesi'nden Başkan Özakcan'a Ziyaret

Tüm Emekli-Sen Aydın Şubesi, Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan'ı makamında ziyaret etti. Tüm Emekli-Sen Aydın il Şube Başkanı Erdal Demir, ziyarette sendikanın çalışmaları hakkında Başkan Özakcan'a bilgiler verdi.

Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan'a düzenlenen nezaket ziyaretine Tüm Emekli-Sen Aydın Şube Başkanı Erdal Demir, Başkan Yardımcısı Sadettin Çetin'e Yönetim Kurulu Üyeleri; Dursun Ali Ağgül, Enver Delioğlan, Servet Demir, Pelin Güçtekin, İsmet Çınar ve Ercan Elalmış eşlik etti.

Bağımsız bir sendika olan ve geçtiğimiz günlerde kongresini tamamlamış olan Tüm Emekli- Sen Aydın Şube Başkanı Erdal Demir," Aydın ve bölgesinde ki emeklileri sendika çatısı altında toplamak istedik. Örgütlülük gücünü artırmak, Türkiye'de ki; Tüm Emekliler Sendikasının yasal ve demokratik mücadelesine bölgeden katkı koymayı hedefledik. Sendikamız hakkında istişarelerde bulunmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarımızı ziyaret ediyoruz. Bizlere zaman ayıran Efeler Belediye Başkanımız Sayın M. Mesut Özakcan'a çok teşekkür ederiz" dedi.

Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan düzenlenen ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Tüm Emekli-Sen Aydın Şubesi yönetimine çalışmalarında başarılar diledi. - AYDIN