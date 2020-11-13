Tülin Özen'in yatak sahnesi Bir Başkadır dizisine damga vurdu
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Tülin Özen'in yatak sahnesi Bir Başkadır dizisine damga vurdu

13.11.2020 15:12 | Son Güncelleme: 13.11.2020 15:22

Dün Netflix'te bölümleri yayınlanana Bir Başkadır dizisine Tülin Özen'in cesur yatak sahneleri damga vurdu. Yarı çıplak halde kamera karşısına çıkan Özen'in cesareti ise dikkat çekti.

Netflix'in yeni projesi 'Bir Başkadır' seyircisiyle buluştu. Kadrosunda, Öykü Karayel, Fatih Artman, Alican Yücesoy, Funda Eryiğit, Defne Kayalar, Tülin Özen, Derya Karadaş, Bige Önal ve Settar Tanrıöğen gibi oyuncuların yer aldığı dizi büyük ses getirdi.

FİZİĞİ GENÇ KIZLARA TAŞ ÇIKARTTI

Aynı anda 8 bölümü yayınlanan Bir Başkadır'ın ikinci bölümüne ise Tülin Özen ve Alican Yücesoy'un yatak sahnesi damga vurdu. Üzerinde sadece iç çamaşırı bulunan Özen, yataktan kalkarak üstünü giyiniyor.

Tülin Özen'in yatak sahnesi Bir Başkadır dizisine damga vurdu

Dizide psikoloğu oynayan Özen'in yarı çıplak halleri ise kısa sürede gündem oldu. Üstsüz görüntüsüyle ekrana yansıyan Özen'e beğeni yağdı. 40 yaşındaki güzel oyuncunun gençlere taş çıkartan fiziği de gözlerden kaçmadı.

Tülin Özen'in yatak sahnesi Bir Başkadır dizisine damga vurdu

BİR BAŞKADIR'IN KONUSU NE?

8 bölümden oluşan dizi, farklı sosyo-ekonomik geçmişlerden gelen ve İstanbul'un renkli ve canlı hayatında şaşırtıcı tesadüflerle yolları kesişen kendine özgü bir grup karakteri konu alıyor.

Tülin Özen'in yatak sahnesi Bir Başkadır dizisine damga vurdu
Tülin Özen'in yatak sahnesi Bir Başkadır dizisine damga vurdu
Tülin Özen'in yatak sahnesi Bir Başkadır dizisine damga vurdu
Tülin Özen'in yatak sahnesi Bir Başkadır dizisine damga vurdu
Tülin Özen'in yatak sahnesi Bir Başkadır dizisine damga vurdu
Tülin Özen'in yatak sahnesi Bir Başkadır dizisine damga vurdu

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