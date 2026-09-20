Fenerbahçe-Eyüpspor maçında ilk 11'ler belli oldu

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İsmail Kartal yönetiminde çıkış arayan Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Eyüpspor'u ağırlayacak.

MAÇ SAAT 17.00'DE

Chobani Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Kadir Sağlam yönetecek. Sağlam'ın yardımcılıklarını Mehmet Salih Mazlum ve Kerem İlitangil yapacak. Maçın VAR koltuğunda ise Macar hakem Ferenc Karako oturacak. Mücadele, beIN SPORTS 1 ekranlarından yayınlanacak.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, İrfan Can, Grenwood, Kerem, Muriqi.

Eyüpspor : Moldovan, Talha, Anıl, Zak Jules, Giordano, Massanga, Costa, Raux Yao, Boutobba, Michalak, Abdullahi.

LUKAKU KULÜBEYE GÖNDERİLDİ

Fenerbahçe'de son olarak oynanan Gaziantep FK maçında ilk 11'de yer alan Romelu Lukaku, Eyüpspor karşılaşmasına yedek kulübesinde başlıyor.