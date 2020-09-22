Tüketici güven endeksi nedir? Tüketici güven endeksi 2020 eylül oranları ne kadar? TÜİK / Tüketici Güven Endeksi nasıl yorumlanır? Tüketici güven endeksi her ay yorumlanır ve oranları belirlenir. Tüketici Güven Endeksi nedir? Tüketici Güven Endeksi 2020 oranları ne kadar? TÜİK / Tüketici Güven Endeksi nasıl yorumlanır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin tüketici güven endeksini açıkladı. TÜİK, eylül ayı tüketici güven endeksi rakamlarını duyurdu. Söz konusu artışın nedeni ise reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektöründe yer alan tüketici güven endekslerindeki artıştan ötürü olduğu ifade edildi. İşte, 2020 Eylül ayı tüketici güven endeksi oranları...

TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ NEDİR?

Tüketici Güven Endeksi tüketicilerin ekonomik ve genel ekonomiye ilişkin mevcut durum değerlendirmeleri ve gelecek dönem beklentileri ile yakın gelecekteki harcama ve tasarruf eğilimlerini ölçmeyi ifade eder. Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası işbirliğiyle gerçekleştirilen Tüketici Eğilim Anketi'ne göre belirlenir.

TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ 2020 ORANLARI

Tüketici güven endeksi 2020 yılında 2018 yılına göre daha az dalgalanma yaşadı. 81,4 ile başlayan oranlar 82,0 olarak devam etmektedir. Tüketici güven endeksi eylülde aylık bazda yüzde 3,2 yükselerek 82 oldu.

TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ EYLÜL 2020



TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yürütülen "Tüketici Eğilim Anketi" sonuçları mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi kapsamında hesaplanmıştır. Hesaplanan tüketici güven endeksi eylülde geçen aya göre yüzde 3,2 arttı. Ağustos ayında 79,4 olan endeks değeri eylülde 82'ye çıktı.

TÜİK, Avrupa Komisyonu Ekonomik ve Finansal İşler Genel Müdürlüğü'nün tavsiyeleri doğrultusunda ve uluslararası karşılaştırılabilirliğin sağlanması amacıyla tüketici güven endeksini oluşturan dört alt endeksten ikisini güncelledi.

Güncelleme öncesi duruma göre hesaplanan tüketici güven endeksi de aylık bazda yüzde 3,7 artışla 61,8 olarak hesaplandı.

Hanenin maddi durumu endeksi söz konusu ayda yüzde 5,8 artarak 71,8 oldu. Hanenin maddi durum beklentisi endeksi ise yüzde 1,7 artarak 79,1'a çıktı.

Genel ekonomik durum beklentisi de aylık bazda yüzde 4,8 yükseldi ve 83,3 oldu.

Dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi ise geçen aya göre yüzde 1,3 artarak 93,8'e çıktı.

Kaynak: Haberler.com