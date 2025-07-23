Tuğrul Özsu kimdir? Şehit Üsteğmen Tuğrul Özsu kaç yaşında, nereli?

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Akçadağ'da gerçekleşen kazada ağır yaralanan Üsteğmen Tuğrul Özsu'nun, hastanede yapılan yoğun tedaviye rağmen hayatını kaybettiği bildirildi. Kazayla ilgili detaylar kamuoyuyla paylaşılırken, Tuğrul Özsu'nun kimliği, memleketi ve yaşı da merak konusu oldu. Şehidimizin hayatı ve görev geçmişiyle ilgili bilgiler, sevenleri ve vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Tuğrul Özsu kimdir?

TUĞRUL ÖZSU KİMDİR?

Hava Savunma Üsteğmeni Tuğrul Özsu, Edirne ilinin Meriç ilçesine bağlı Küplü Beldesi nüfusuna kayıtlıydı. Genç yaşlarında Türk Silahlı Kuvvetleri saflarına katılarak, hava savunma alanında üsteğmen rütbesiyle görev yapmaya başlamıştı. Meslek hayatında görev bilinciyle tanınan Özsu, vatanına olan bağlılığı ve silah arkadaşlarıyla olan güçlü dayanışmasıyla öne çıkıyordu.

KÜRECİK RADAR ÜSSÜ'NDE GÖREV YAPIYORDU

Şehit Üsteğmen Tuğrul Özsu, Malatya'da yer alan Kürecik Radar Üssü'nün dış koruma görevini üstlenen askeri birlik içerisinde aktif olarak görev yapmaktaydı. Görevi esnasında üstün disiplin anlayışı ve sorumluluk bilinciyle tanınıyordu.

TRAFİK KAZASINDA YARALANDI, TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada yaralanan iki askerden biri olan Üsteğmen Tuğrul Özsu, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 23 Temmuz 2025 tarihinde şehit oldu.

MSB'DEN TAZİYE MESAJI

Milli Savunma Bakanlığı, Bakan Yaşar Güler adına yayımladığı başsağlığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Kahraman silah arkadaşımız, 23 Temmuz 2025 tarihli araç kazasında şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."

ŞEHİDİN NAAŞI MEMLEKETİNE GÖNDERİLDİ

Şehit Üsteğmen Tuğrul Özsu'nun naaşı, Malatya Adli Tıp Kurumu Bölge Başkanlığı'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından memleketi Edirne'ye gönderilmek üzere yola çıkarıldı. Özsu'nun ailesi ve sevenleri tarafından memleketinde son yolculuğuna uğurlanacağı bildirildi.