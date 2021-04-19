Antalya'da tuğla yüklü kamyonla otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Antalya'nın Kumluca ilçesinde tuğla yüklü kamyonla otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Antalya'nın Kumluca ilçesinde tuğla yüklü kamyonla otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Ali Yıldız'ın (47) kullandığı 20 ABC 033 plakalı tuğla yüklü kamyon, D-400 kara yolu Beşikçi yol ayrımında Fatih Karataş (45) yönetimindeki 07 VBY 28 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle kamyon devrildi, otomobil takla attı.
Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan Canan Karataş (51) ve kamyondaki Mehmet Yıldız (21) yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince yakındaki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çakmak