Tuğçe Özbudak kimdir? Tuğçe Özbudak hayatı ve biyografisi! Tuğçe Özbudak kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Tuğçe Özbudak, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Tuğçe Özbudak hakkında merak edilenler. Tuğçe Özbudak hayatı ve biyografisi. Tuğçe Özbudak kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Tuğçe Özbudak merak konusu oldu. İşte Tuğçe Özbudak hakkında merak edilen Tuğçe Özbudak kimdir, Tuğçe Özbudak hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

TUĞÇE ÖZBUDAK KİMDİR?

Doğum tarihi: 10 Haziran 1982

Kaç yaşında: 38 yaşında

Nereli: Ankara

Boy: 1,71 m

Tuğçe Özbudak

Eğitim: Bilkent Üniversitesi

Tuğçe Özbudak (d. 10 Haziran 1982, Ankara), Türk oyuncu ve sunucu.

Adanalı dizisinde "Pınar" rolü ile tanınmış olan Tuğçe Özbudak, Bilkent Üniversitesi'nden mezun olmuştur. Oyunculuğa "Aloya" adlı dizi ile başlamıştır.

İşte Benim Stilim 2016 yarışmasında yarışmacıdır ve finalisttir.