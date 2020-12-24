Tuğçe Özbudak kimdir? Tuğçe Özbudak hayatı ve biyografisi! Tuğçe Özbudak kaç yaşında, nereli?
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Tuğçe Özbudak kimdir? Tuğçe Özbudak hayatı ve biyografisi! Tuğçe Özbudak kaç yaşında, nereli?

24.12.2020 09:43 | Son Güncelleme: 24.12.2020 09:49
Tuğçe Özbudak kimdir? Tuğçe Özbudak hayatı ve biyografisi! Tuğçe Özbudak kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Tuğçe Özbudak, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Tuğçe Özbudak hakkında merak edilenler. Tuğçe Özbudak hayatı ve biyografisi. Tuğçe Özbudak kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Tuğçe Özbudak merak konusu oldu. İşte Tuğçe Özbudak hakkında merak edilen Tuğçe Özbudak kimdir, Tuğçe Özbudak hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

TUĞÇE ÖZBUDAK KİMDİR?

Doğum tarihi: 10 Haziran 1982

Kaç yaşında: 38 yaşında

Nereli: Ankara

Boy: 1,71 m

Tuğçe Özbudak kimdir? Tuğçe Özbudak hayatı ve biyografisi! Tuğçe Özbudak kaç yaşında, nereli?
Tuğçe Özbudak

Eğitim: Bilkent Üniversitesi

Tuğçe Özbudak (d. 10 Haziran 1982, Ankara), Türk oyuncu ve sunucu.

Adanalı dizisinde "Pınar" rolü ile tanınmış olan Tuğçe Özbudak, Bilkent Üniversitesi'nden mezun olmuştur. Oyunculuğa "Aloya" adlı dizi ile başlamıştır.

İşte Benim Stilim 2016 yarışmasında yarışmacıdır ve finalisttir.

Görev aldığı yapımlar
AdıKarakterYılTür
AloyaZeynep2006Tv dizisi
Kod AdıBaşak Yörükoğlu2006Tv dizisi
El GibiElif2006Tv dizisi
Kod Adı: KaosBaşak Yörükoğlu2006Tv dizisi
Kuzey RüzgarıCanan2007-2008Tv dizisi
Son Ders: Aşk ve ÜniversiteKübra2007Sinema filmi
Yalan Dünyaİpek2006Tv dizisi
AdanalıPınar2008-2010Tv dizisi
Gece GündüzAynur2009Tv dizisi
Memur MuzafferGizem2007Tv dizisi
Yusuf YusufZeynep2015Sinema filmi
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