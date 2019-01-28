Tuğçe Aral'ın, "Makyaj Yok, Popo Var" Notunu Eklediği Fotoğrafla Olay Oldu

Geçtiğimiz yıl Türkiye'nin en uzun bacaklı mankeni olmasından dolayı bacaklarını sigortalatan manken Tuğçe Aral, sosyal medya paylaşımıyla gündeme oturdu.

"MAKYAJ YOK, POPO VAR"

2012 yılında katıldığı güzellik yarışması ile adını duyuran, bu yarışma sayesinde Türkiye'nin en uzun bacaklı mankeni olarak tanınan Tuğçe Aral, sosyal medya paylaşımıyla takipçilerini kendine hayran bıraktı. Aral'ın "Makyaj yok, popo var" notuyla paylaştığı fotoğraf takipçileri tarafından kısa süre içerisinde çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

"UMARIM ÜLKEMİZİ TEMSİL EDERSİNİZ"

Türkiye'nin en uzun bacaklı mankeni olduğunu ifade eden Tuğçe Aral'ın paylaşımına takipçileri de sessiz kalmadı. Aral'ın bir takipçisi paylaşıma, "Çok güzelsiniz Tuğçe hanım fiziğiniz yabancı mankenlerin standartlarında" yorumun yaptı. Başka bir takipçisi ise, "Umarım ülkemizi güzel yerlerde temsil etme şansınız yakalarsınız." yorumunu yaptı.