Tuğba Yurt İşi Değil Aşkı Seçti

Köpeğini kontrole getirdiğini ifade eden Yurt, "Traşını oldu, duşunu dahi aldı rahatladı. Pandemi pek iyi gelmedi kendisine o da kilo aldı" diyerek gülümsedi. Yeni şarkısıyla ilgili de konuşan Yurt, "Henüz 1 aylık süre zarfını geri de bıraktık ama müthiş bir şekilde listelerde birinci sıraya yerleşti. Tiktok'ta dahi 100 milyon görüntülenmeyi geçti. Ben mutlu olmayayım da kim olsun. " dedi. Yeni şarkı içinde harekete geçtiğini de ifade eden Tuğba Yurt, " Ersay Üner'in hazırladığı çok güzel bir şarkı var. Sıra da o var, yine çok güzel bir şarkı geliyor" dedi.

'Sevgililer gününü nasıl geçirdiniz?' sorusuna cevap veren Tuğba Yurt, "14 Şubat'ta birçok konser teklifi olmasına rağmen Burak'la beraber İzmir'de geçirdik. Bazen özel günlerde insan kendine ve sevdiği insana vakit ayırmak istiyor. Çok keyifli zaman geçirdik. İyi ki hayatımda kendisi" dedi.

'Son dönemde sanatçılar hayranları tarafından tacize uğruyor. Siz böyle bir olayla karşı karşıya kaldınız mı?' sorusuna da cevap veren Yurt, "Sosyal medyada sapkın bir kaç takipçim dışında olmadı çok şükür. Ama yaşananları görünce korkuyorum. Umarım benim başıma böyle bir şey gelmez." dedi.

Tuğba Yurt kimdir?

Ünlü şarkıcı Tuğba Yurt, 2 Eylül 1987 tarihinde Belçika'da dünyaya geldi. Babasının işi nedeniyle ailesinin ikamet ettiği Belçika'da doğan Tuğba Yurt, henüz 8 aylıkken ailesi ile birlikte Türkiye'ye döndü. Sevilen şarkıcı Yurt, 11 yaşındayken Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarında Klasik Batı Müziği eğitimi almaya başladı. Öte yandan Bursa Senfoni Orkestrası'nda Viyola çalan isim, yurt dışında çeşitli konserlerde farklı orkestralar ile çalıştı. Tuğba Yurt, ilk olarak 6 Aralık 2013 tarihinde 3 Adım Müzik etiketiyle yayınlanan 5 şarkılık "Aşk'a Emanet" isimli albümüyle çıkış yaptı. Sanatçının, Aşk'a Emanet ismindeki bu albümünün çıkış parçası olan "Ağır Yaralı" Lara Sayılgan yönetmenliğinde kliplenmiştir.Yurt, bir yıl sonra 30 Nisan 2014 tarihinde, Doğukan Manço ile beraber bir single çalışması yaptı. Şarkıcı, 1992 yılında Sertab Erener'in sesinden dinlediğimiz ve sözlerini Sezen Aksu'nun yazdığı, müziği ise Sezen Aksu ve Uzay Hepari imzası taşıyan "Sakin Ol" şarkısı için yaptığı bu single ile tanınmaya başladı. Yönetmen koltuğunda Kemal Başbuğ'un oturduğu bu klipte Ahmet Kural, Murat Cemcir ve tüm Kardeş Payı oyuncuları da yer aldı. Klip, yayınlandığı dönemde YouTube'da 100.000.000 izlenme oranı ile Türkiye'nin 2014 yılında en çok izlenen video klipleri arasına girdi. Sevilen şarkıcı Tuğba Yurt, 2 Eylül 2014 tarihinde söz, müzik ve düzenlemesi Gökhan Özen'e ait olan "Aşk Sanmışız"a kendisine has bir yorum kattı ve şarkıyı sevenleriyle buluşturdu. Daha sonra 27 Mayıs 2015 tarihinde sözü ve müziği Sezen Aksu'ya ait olan ve daha önce yine Sezen Aksu'dan dinlediğimiz "Oh Oh" isimli şarkıyı yayınlayan şarkıcı, bu parçayı DMC Müzikten çıkardı. Aynı yılın Aralık ayında yine DMC etiketiyle sözleri Osman Hekimoğlu, beste ve düzenlemesi Ender Çabuker'e ait olan "Aklımda Sorular Var" isimli parçanın çalışmalarını tamamladı. Yönetmenliğini Murad Küçük'ün üstlendiği parça, Atatürk Arboretumu'nda kliplendi ve sade, süssüz, doğal yapısıyla izleyenleri duygulandırdı. Tuğba Yurt, sözü ve müziği Onur & Alper Narman imzası taşıyan ve Murat Joker yönetmenliğinde kliplenen single çalışması "Güç Bende Artık" ile geçtiğimiz yılların hitleri arasında yer almayı başardı. Ardından 2017 yılında, sözü Deniz Erten ve müziği Toylan Kaya'ya ait olan "Destur" isimli single çalışmasını ve "İnceden İnceden" isimli single parçasını sevenleriyle buluşturdu. 2018 yılında ise "Yine Sev Yine" ve "Masal" isimli single çalışmalarını dinleyenlerle buluşturan Tuğba Yurt, 2019 yılında ise "Sığınak" isimli albmünü müzikseverlerin beğenisine sundu.son olarak "Benim O" ve "Açmayalım" şarkılarıyla müzik listelerinde yerini almıştır.