Tuğba Özerk kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu: Tuğba Özerk kaç yaşında, biyografisi nedir?

Türk pop şarkıcısı, söz yazarı ve besteci olan Tuğba Özerk bugün Star TV'nin sevilen gündüz kuşağı programı olan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk oluyor. Tuğba Özerk geçirdiği geçirgen bağırsak sendromu ile gündeme gelmişti. Şimdi ise hayatının aşkıyla canlı yayında düğün yapacak. Bugün Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programında gerçekleşecek düğünü kaçırmayın. Peki, Tuğba Özerk kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu: Tuğba Özerk kaç yaşında, biyografisi nedir? Tuğba Öz

Türk pop şarkıcısı, söz yazarı ve besteci olan Tuğba Özerk bugün Star TV'nin sevilen gündüz kuşağı programı olan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk oluyor. Tuğba Özerk geçirdiği geçirgen bağırsak sendromu ile gündeme gelmişti. Şimdi ise hayatının aşkıyla canlı yayında düğün yapacak. Bugün Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programında gerçekleşecek düğünü kaçırmayın. Peki, Tuğba Özerk kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu: Tuğba Özerk kaç yaşında, biyografisi nedir? Tuğba Özerk'in hayatına dair bilinenlere haberimizden ulaşabilirsiniz.

TUĞBA ÖZERK KİMDİR?

Tuğba Özerk 4 Haziran 1980'de İzmir'de doğan Türk pop şarkıcısı, söz yazarı ve bestecisidir.

Tuğba Özerk, Melih Özakat İlkokulu'na, Özel Çakabey Lisesi'nde ortaokula ve konservatuvarda liseye gitti. 7 yaşında okul hayatına başlamasıyla TRT ve İzmir Devlet Konservatuvarı'nın çocuk korolarında müzik eğitimine başlaması aynı zamana denk gelir. İlk geri vokal deneyimini 12 yaşında Sezen Aksu'yla beraber 1992 yılında gerçekleştirdi. Sezen Aksu'nun yanında solo ve vokal çalışmaları devam ederken okul hayatı İzmir'de devam etmekteydi.

İlk TV programına yine Sezen Aksu'yla 1992 yılında TRT'de çıktı. Geri vokal çalışmalarının yanı sıra bu programda solo bir şarkı da seslendirmesi kamuoyunda büyük ilgi gördü. Büyük yetenek olarak lanse edilen Tuğba Özerk'in sahne ve müzik hayatı tam anlamıyla böyle başladı denilebilir. Okul hayatı bittikten sonra İstanbul'a taşınan sanatçı aralarında Ege, Deniz Seki gibi isimler bulunan sanatçılara geri vokal yaptı. Daha sonra solo sahne çalışmalarına başlayan Özerk, 2002 yılının Aralık ayında "Dün Gibi" adlı ilk solo albümünü çıkardı. 'Aşk yarası' adlı şarkısıyla uzun süre radyolarda liste başlarında yer aldı. Albümle beraber oyunculuk yönünü gösterebilme fırsatı yakalayan sanatçı, atv'nin uzun süredir yayın yapmış olduğu dizisi "Böyle mi olacaktı"da bir sene kadar rol aldı. İlk albümünde bir tane bestesi olan Özerk üç senelik boşlukta birçok besteye de imza attı.6 Temmuz 2005 tarihinde 'Lo Lo Lo' adlı ikinci solo albümünü çıkardı.'Lo Lo Lo' adlı şarkısıyla uzun süre radyolarda liste başı oldu. İkinci albümünde bir tane bestesi olan iki senelik boşlukta birçok besteye de imza attı.

Albümleri ile Teklileri

23 Mayıs 2003 Dün Gibi T

6 Temmuz 2005 Tuğba Özerk

7 Eylül 2007 Yıkıldı Duvarlarım

16 Haziran 2009 Aşkın Her Hali

17 Haziran 2010 Hediye

22 Haziran 2011 Aklımda Sen Varsın

28 Haziran 2012 Kolay Değil

26 Nisan 2014 Derin Darbe

27 Ağustos 2015 Bu Gece

17 Eylül 2015 Yalancı Don Kişot (Can Tertip Film Müziği)

11 Mart 2016 Aynı Semtin Çocukları

18 Mayıs 2017 Süslü Günah

9 Mayıs 2018 Patron

24 Nisan 2019 Ahirim Sensin

6 Aralık 2019 Hergele Avr

4 Şubat 2020 Hergele (Akustik)

14 Şubat 2020 Tuğba'dan Akustikler, Vol. 1 (Akustik)

31 Mart 2021 Koltuklar Kitaplar

Video klipleri

Aşk Yarası (2002)

Lo Lo Lo (5 Temmuz 2005)

El Gibi (22 Eylül 2006)

Yastık (6 Ağustos 2007)

Aşkın Tam Vakti (23 Ekim 2007)

Acı Hatıralar (10 Aralık 2007)

Zar (14 Mart 2008)

Bitter Çikolata (25 Haziran 2009)

Gidesim Geldi (17 Mart 2010)

İlan (23 Haziran 2011)

Aklımda Sen Varsın (27 Eylül 2011)

Kolay Değil (28 Haziran 2012)

Derin Darbe (26 Nisan 2014)

Bu Gece (27 Ağustos 2015)

Aynı Semtin Çocukları (4 Mart 2016)

Başkasını Seviyorum (30 Haziran 2016)

Gitme (19 Ekim 2016)

Süslü Günah (18 Mayıs 2017)

Patron (9 Mayıs 2018)

Ahirim Sensin (24 Nisan 2019)

Hergele (6 Aralık 2019)

Gidesim Geldi (Akustik) (14 Şubat 2020)

Acı Hatıralar (Akustik) (24 Şubat 2020)

Doğum Günün Kutlu Olsun (Akustik) (3 Mart 2020)

Bitter Çikolata (Akustik) (10 Mart 2020)

Makas (30 Mart 2020)

Koltuklar Kitaplar (31 Mart 2021)

TUĞBA ÖZERK KAÇ YAŞINDA?

Tuğba Özerk, 1980 doğumlu olup 41 yaşındadır.