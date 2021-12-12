Tuğba Özay, 'Külahım Anlat' filminde gelin oldu

KAHRAMANMARAŞ (DHA) - MANKEN ve oyuncu Tuğba Özay, Kahramanmaraş'ta çekimleri devam eden 'Külahıma Anlat' sinema filminde gelinlik giyip Okan Karacan ile evlendi. Düğün çekimlerinde hem oyuncular hem de set ekibi eğlendi.

Başrollerini Tuğba Özay, Okan Karacan, Naci Taşdöğen ile Max Bendo'nun paylaştığı, Maraş dondurmasının anlatıldığı 'Külahıma Anlat' filminin çekimleri aralıksız devam ediyor. Senaryosunu Banu Şentürk'ün yazdığı, yönetmen koltuğunda Ahmet Karaağaç'ın oturduğu filmin sahneleri şehrin değişik noktalarında çekilirken, Tuğbay Özay gelinlik giyip evlendi. Dondurmam ustasını canlandıran Naci Taşdöğen'in oğlu Mert rolündeki Okan Karacan ile sevgilisi Mine'yi canlandıran Tuğbay Özay'ın düğünü bir düğün salonunda yapıldı. Renkli görüntülerin yaşandığı düğün çekimlerinde hem oyuncular hem de set ekibi oldukça eğlendi.

Filmde rol de verilen Mehmet Kanbur ise, amaçlarının hem Maraş dondurmasını hem de Kahramanmaraş'ı dünyaya tanıtmak olduğunu, bu kapsamda yapılan her türlü faaliyete de destek olmaya devam edeceklerini söyledi.