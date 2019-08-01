Tuğba Kuruyemiş, Kadıköy'de 84'üncü mağazasını açtı

İSTANBUL - Aydın'da 1980 yılında kurulan, Türkiye'de de 83 mağazası bulunan Tuğba Kuruyemiş, Kadıköy'de 84'üncü şubesini açtı. Vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği açılışta ürünlerde yüzde 50 indirim yapıldı.

Açtığı mağazalarıyla büyüyüp güçlenen güler yüzlü hizmeti ile dikkatleri üzerine çeken Tuğba Kuruyemiş 2019'a hızlı başladı. Merkezi Aydın'da olan, yüzde 100 doğal ve kendi imalatı ürünleri satışa sunan Tuğba Kuruyemiş'in Kadıköy'deki şubesinin açılışına Tuğba Kuruyemiş Yönetim Kurulu Üyesi Tuğba Nur Tonkul, Bölge Müdürü İsa Soydabircan, Mağaza Müdürü Zülküf Çıbık ile çok sayıda vatandaş katıldı. Kurdele kesimi ile gerçekleşen açılış sonrası vatandaşlara Tuğba Kuruyemiş ürünlerinden ikram edildi. Mağaza açılışı dolayısıyla ürünlere yüzde 50 indirim yapıldı.

Mağaza açılışında konuşan Tuğba Kuruyemiş İş Geliştirme ve Eğitim Sorumlusu Nevzat Atmaca, "Şuan 84'üncü mağazamızı açıyoruz. Aydın'da çıktık bu yolculuğa ve bu yolculuğa çıkarken de her zaman en taze en kaliteli ürünleri müşterilerimize sunma gayreti içerisinde olduk. Dolayısıyla en doğal en taze ürünleri hazırlayarak kendi mağazalarımızda müşterilerimize sunmaktayız. Kadıköy'de 2'nci mağazamız burası. Bütün ürünlerimiz doğal. Müşterilerimiz tarafından çok beğeniliyor. Burada olmanın gururunu yaşıyoruz" dedi.

Bugün 650 çeşit ürün yelpazesiyle birçok şehirde mağazalar açmaya devam eden Tuğba Kuruyemiş; 1980 yılında Aydın da kurulmuş bir firmadır. Türkiye geneli 84 mağazası bulunmaktadır. Aydın'da 35.000 metrekarelik alanda üretimlerini gerçekleştirmektedir. 650 çeşit ürün yelpazesi bulunmaktadır ve yüzde 100 doğal olan bu ürünlerin hepsi kendi imalatıdır. Hediyeliğe yönelik de birçok ürünü vardır. Başlıca 6 kalem ürünü; kuruyemiş, kahve, lokum, incir, çikolata ve baharattır.

Kaynak: İHA