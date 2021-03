Tuğba Ekinci'den sevgilisine: Ayrılırsan takıları vermem

Tuğba Ekinci, pilot sevgilisi Berk Fenercioğlu ile birlikte Bebek'te görüntülendi. Ünlü şarkıcı muhabirlerin "Neden maske takmıyorsunuz" sorusuna "Maske yok, takmıyoruz. Sizin baskınızı yemiyorum, istediğiniz kadar baskı yapın" dedi. Sevgilisinin aldığı yüzükleri gösteren Ekinci, "7 taşın önüne tektaş aldı, bir tane de 5 taş taktı. Annesinde de aynı mücevherler var. Çok bonkör" diye konuştu. Ünlü şarkıcı daha sonra sevgilisine dönerek "Benden ayrılırsan takıları geri vermem, bilesin" dedi. (Sayit DURMAZ)

Uyku felcine yakalanmadım

Ebru Şallı ve Uğur Akkuş, hafta sonunu Bebek Otel'de geçirdi. Çift, pazar günü otelden ayrılırken görüntülendi. Yurtdışına çıkmaya hazırlandığını söyleyen Şallı, "uyku felci" nedeniyle zor günler geçirdiği haberlerini yalanladı. Uğur Akkuş da eşinin böyle bir rahatsızlığı olmadığını söyledi. Uyku felci, halk arasında "karabasan" olarak adlandırılan bir tür uyku bozukluğu. (Sayit DURMAZ)

Maskeli kaçamak

Azra Akın, yüzünde güzellik maskesiyle reçel ve kurabiye yerken çekilmiş bu fotoğrafını Instagram'da paylaştı. Akın'ın "Maskemle ayva reçeli ve kurabiye kaçamağı" notuyla yayınladığı kareye beğeni yağdı.

Düğünlere gidilir

Bülent Şakrak, oğlu Ali ve eşi Ceyda Düvenci'nin kızı Melisa ile evde enstrüman çalarken çekilen karelerini Instagram hesabına yükledi. Ünlü oyuncu o karenin altına esprili bir de not düştü: "Düğünlere de gidiyoruz. Kızım Melisa, oğlum Ali ile..."

Hedefi 12'den vurdu

Brezilyalı oyuncu Jessica May atış eğitimine başladı. Poligonda objektife takılan May, ilk derste hedefini 12'den vurarak atıştaki yeteneğini sergiledi.

Son olarak "Maria ve Mustafa" dizisiyle izleyici karşısına çıkan Jessica May, ekrandan uzak kaldığı dönemde kendisini eğitime verdi. Yeni projeler için atış eğitimine başlayan Brezilyalı oyuncu önceki gün bir poligonda objektife takıldı. İlk derste hedefi 12'den vurarak atıştaki yeteneğini sergileyen May, "Eğitimler işimizin bir parçası. Silah eğitimi oyunculuk için çok gerekli. Gerçek hayatta her ne kadar ateşli silahlardan uzak dursam da oyunculuğumu geliştirmek için atış eğitimleri almaya başladım. Aksiyonu bol işlerde yer almayı çok istiyorum" diye konuştu.

Ata binmek terapi gibi

Faslı oyuncu İman Casablanca, çok sevdiği atlarla vakit geçirmek için sık sık haraya gidiyor. Atların sadakatinin ve insanlarla iletişiminin kendisini çok etkilediğini belirten Casablanca, harada geçirdiği vaktin kendisi için terapi gibi olduğunu söyledi. Bir kedisi ve bir köpeği olan ünlü oyuncu "Hayvansever bir ailede büyüdüm. Evimizde; kaplumbağa, tavşan, iki köpek, kedi ve kirpi vardı. Böyle bir evde büyüyünce de hayvanlarla ilişkiniz çok güzel oluyor. Atım olmasını da çok isterdim" dedi. Hayvan hakları yasasının bir an önce çıkmasını istediğini de dile getiren İman Casablanca, şiddetin cezasız kalmaması gerektiğini vurguladı.

Bağış çağrısı

Dilan Çiçek Deniz, 26'ncı yaşını sevgilisi Alihan Aloğlu ile Çanakkale'de bir otelde kutladı. Ünlü oyuncu doğum günü için sosyal medya hesabından anlamlı bir çağrı da yaptı. Deniz doğum gününde dostlarından ve hayranlarından kendisine hediye almak yerine Kansersiz Yaşam Derneği'ne bağış yapmalarını rica etti. Ünlü oyuncunun bu çağrısı üzerine derneğe bağış yapan hayranları, Deniz'in doğum gününü 'İyikiDoğdun DilanDeniz' etiketiyle Twitter'ın en çok konuşulanlar listesine de soktu.

Kaynak: Hürriyet