Tuğba Altıntop kimdir? Tuğba Altıntop Instagram hesabı nedir? Tuğba Altıntop nereli?
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Tuğba Altıntop kimdir? Tuğba Altıntop Instagram hesabı nedir? Tuğba Altıntop nereli?

06.12.2020 17:32 | Son Güncelleme: 06.12.2020 17:35
Tuğba Altıntop kimdir? Tuğba Altıntop Instagram hesabı nedir? Tuğba Altıntop nereli?

Rafet El Roman ile yaptığı evlilik ve olaylı boşanma ile yıllarca magazin gündeminde yer alan Tuğba Altıntop kimdir? Tuğba Altıntop Instagram hesabı nedir? Tuğba Altıntop nereli?

Yaptığı evliliği ve son aylardaki ciddi değişimi ile oldukça dikkat çeken Tuğba Altıntop kimdir? Tuğba Altıntop Instagram hesabı nedir? Tuğba Altıntop nereli?

TUĞBA ALTINTOP KİMDİR?

Tuğba Altıntop, 15 Aralık 1976 tarihinde Adana'da doğdu.Liseden sonra grafikerlik üzerine eğitim aldı. 1996 yılında Miss Turkey güzeli seçildi. Aynı yıl Rafet El Roman'la evlendi. Bu evlilikten Su Elnur ve Şevval Su isminde iki kız çocuğu oldu. Rafet El Roman ile evlilikleri 2003 yılında sonlandı. Modellik ve mankenliğin yanı sıra bazı diziler ile 1995 yapımı komedi türünde TV filmi Zampara Seyfettin'de yer aldı.

Altıntop, 2007 yılında "Sana Söylüyorum" albümü ile müzik kariyerine başladı.Albümde Murat Güneş, Güven Baran, Aydın Sarman, Hüseyin Bitmez gibi isimlerin besteleri yer aldı. Ayrıca albümde Altıntop'un sözünü kendi yazdığı, müziğini ise Aydın Sarman ile bestelediği "Ağıt" isimli şarkıya da yer verdi. Albümde "Urfa Sana Ağlar" şarkısına klip çekti. 2013 yılında 6 yıllık aradan sonra "Yana Yakıla" single'ı ile müziğe geri döndü.Şarkı için birçok remix düzenlenerek dinleyicilere ulaştı. 2016 Nisan ayında yeni albümü La La'yı piyasaya sürecek olan şarkıcı, albümde Serdar Ortaç, Ozan Doğulu, Ayşen gibi isimlerle çalıştı. Altıntop, albüme ismini veren şarkısı "La La"nın klip çalışmalarını tamamladı.

TUĞBA ALTINTOP INSTAGRAM HESABI NEDİR?

Tuğba Altıntop son zamanlardaki ciddi değişimi ile dikkat çekmektedir. @tugbaaltintopofficial olarak kullandığı sosyal medya hesabı ise oldukça aktif.

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