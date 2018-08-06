Tuğba Altıntop, Eski Eşi Rafet El Roman'ın Öpüşme Görüntüleri Hakkında İlk Kez Konuştu

Rafet El Roman'ın 1996-2003 yılları arasında evli kaldığı, iki kızının annesi Tuğba Altıntop, teve2'deki '2. Sayfa'da şaşırtan bir yorumda bulundu. Tuğba Altıntop eski eşinin 10 gün önce Bodrum'da bir genç kızla öpüşürken çekilen fotoğrafını görünce "Öpüşmediğini söylemiş kim inanır? Bnei de defalarca aldattı" dedi.

"BENİ DEFALARCA ALDATTI"

Sunucuların "Rafet bu fotoğrafta öpüşmediğini iddia ediyor, ne dersiniz?" sorusuna cevap veren Altıntop, "Aaa eski kocama bak. Kim inanır? Her şey ortada. Ahh Rafet! Erkeklerin yüzde 99'u ihaneti inkar eder. Rafet beni de defalarca aldattı." dedi.

"ÖPÜŞME YOK TAMAMEN AÇIDAN KAYNAKLI"

Rafet El Roman'la öpüşme görüntülerine itiraz eden genç kadın, fotoğraflarına itiraz ederek "Oradaki görüntüler yalan! Ben nişanlıyım. Fotoğraf tamamen açıdan dolayı. Olaya güldük. O açıyı yakalamışlar. Yanak yanağa selamlaşırken o anda yakalamışlar. Öpüşürken, dudak dudağa yazmışlar. Rafet Bey'in sesini çok beğenirim, o yüzden sarıldım. Yaşım 20 değil, 31 yaşındayım. Rafet'in kızları arkadaşlarım" demişti.