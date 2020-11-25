Tugay Kaan Numanoğlu kimdir? Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini yönetecek Tugay Kaan Numanoğlu kaç yaşında, nereli, kariyeri nasıl?

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini yönetecek Tugay Kaan Numanoğlu kimdir? Tugay Kaan Numanoğlu kaç yaşında, nereli, kariyeri nasıl?

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini yönetecek Tugay Kaan Numanoğlu kimdir? Eski futbolculardan Levent Numanoğlu'nun 2 erkek bir kız çocuğunun en büyüğü Tugay Kaan Numanoğlu kaç yaşında, nereli, kariyeri nasıl? İşte detaylar haberimizde...

TUGAY KAAN NUMANOĞLU KİMDİR?

Tugay Kuan Numanoğlu, 1986 Ankara doğumludur ve 20 yaşından bu yana hakem olarak görev yapmaktadır. Eski futbolculardan Levent Numanoğlu'nun 2 erkek bir kız çocuğunun en büyüğüdür. Tugay Kaan Numanoğlu, kardeşi Togayhan ile birlikte Malatya'da büyümüştür. Spora babasının teşvikleri sonrası Yalova'da amatör futbol oynayarak başlamıştır. Sonrasında hakem olmayı tercih etmiş ve hakemlik kariyerine adım atmıştır.

Asıl mesleği yöneticilik olan Tugay Kaan Numanoğlu, Üst Klasman Hakemi olarak TFF Hakem Bilgi Sisteminde yer alıyor. Hakem, dördüncü hakem ve VAR hakemi gibi birçok farklı sınıfta görev yapan Numanoğlu, kritik Fenerbahçe Beşiktaş Derbisini yönetecek.

FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ MAÇINI YÖNETECEK!

Yalova Bölgesi Süper Lig hakemlerinden Tugay Kaan Numanoğlu, ilk kez ligde bir derbi maçı yönetecek.

Ülker Stadı'nda Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı karşı karşıya getirecek maç Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.

35 yaşındaki hakem, bugüne kadar 147 profesyonel maça çıktı.

Bu maçlarda 61 kez ev sahibi 48 kez deplasman takımı kazandı. 38 maç da berabere bitti. 35 yaşındaki hakem 685 kez sarı kart çıkarırken 49 kez de kırmızı kart gösterdi.

Numanoğlu, Süper Lig'de bu sezon Göztepe - Yukatel Denizlispor(5-1), Hes Kablo Kayserispor - BB Erzurumspor(1-3), Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor(1-2) ve Trabzonspor - Kasımpaşa(3-4) maçlarında görev yaptı ve 4 kez penaltı noktasını gösterdi.

TUGAY KAAN NUMANOĞLU HANGİ MAÇLARI YÖNETTİ?

Numanoğlu, 2006 yılından bu yana tam 14 yıldır çeşitli klasmanlarda hakemlik yapmıştır. İstanbul bölgesi üst klasman hakemidir. Özel bir şirkette yöneticilik yapmaktadır. Tugay Kan Numanoğlu, bu sezon Süper Lig maçlarında orta hakem, VAR hakemi ve 4. hakem olarak başarılı yönetimleriyle dikkat çekmiştir. Numanoğlu, Galatasaray 'ın deplasmanda 2-0 kazandığı Başakşehir maçında 4. hakem olarak görev yapmıştır. Numanoğlu, Kadıköy'de Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u 3-1 devirdiği mücadelede de 4. hakem olarak saha kenarında yer almıştır.

Tugay Kaan Numanoğlu Süper Lig'deki son görevini 8 Kasım'da almıştır. 34 yaşındaki hakem Kayserispor'un evinde Hatayspor'a 1-0 kaybettiği mücadelede VAR hakemi olarak Riva'daki VAR merkezinde görev yapmıştır.