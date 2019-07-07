Tugay'dan Eskişehir çıkarması

Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Eskişehir'i dünya kenti haline getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen'i ziyaret etti. Büyükerşen'den Eskişehir'in dönüşüm öyküsünü dinleyen Başkan Tugay, "Çok etkilendik, Sayın başkanın tecrübesi ve anlattıkları çalışmalarımıza ışık tutacak" dedi.

Tugay'a önemli buluşmada Eskişehir doğumlu olan CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, Karşıyaka Belediyesi Başkan Yardımcısı Zeki Yıldırım, Karabağlar Belediyesi CHP Grubu Meclis Üyesi Levent Yıldır, Kent A.Ş Yönetim Kurulu Murahhas Azası Haldun Ertan, Kent A.Ş Üretim ve İşletme Yönetimi Danışmanı Hakan Barçın ile Karşıyaka Belediyesi Sosyal Medya Birimi Sorumlusu Seydi Tütüncü eşlik etti. Çalışmaları hakkında detaylı bilgi aktaran Yılmaz Büyükerşen, vatandaşın isteklerini ve temel sorunları tespit ederek çözümüne yönelik işler yaptığını söyledi. Projeleri hayata geçirmek için Avrupa Yatırım Bankası'na giderek kredi istediğini, banka yetkililerinin "ihtiyacın yarısını biz, yarısını siz karşılayın" dedikten sonra yaşadıkları zorlukları anlatan Büyükerşen, tasarrufun önemine dikkat çekti. Kurdukları atölyeler sayesinde kentteki tüm yerel yönetim ihtiyaçlarını kendilerinin ürettiğini belirten Büyükerşen, Porsuk çayındaki gondolları da belediye imkanlarıyla ürettiklerini söyledi. Bununla da kalmadıklarını belirten Yılmaz Büyükerşen, Türkmenistan'a gondol sattıkları bilgisini verdi. Başkan Tugay ve beraberindekiler, daha sonra Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ve Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'u da ziyaret etti. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi yatırımlarını inceledi.

Tugay'dan teşekkür

Büyükerşen'e ev sahipliği için teşekkür eden Başkan Tugay, Karşıyaka'ya önemli bir deneyimle döndüklerini söyledi. Büyükerşen'in Türkiye'nin şu ana kadar en başarılı şehir planlamasını gerçekleştiren belediye başkanı olduğunu belirten Tugay, "Tüm Türkiye'nin takdirini kazanan işlere imza atan Sayın Yılmaz Büyükerşen'i ziyaret etmekten büyük onur duyduk ve çok mutlu olduk. Eskişehir'i yılda 2 milyon turistin ziyaret ettiği bir yere dönüştüren Sayın başkanımıza 'iyi ki varsınız' diyoruz" şeklinde konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA