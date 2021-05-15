Tufanbeyli'de şehit ve engelli aileler bayramda yalnız bırakılmadı

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde kaymakam Abdullah Sarı, belediye başkanı Remzi Ergü bayramda şehit ve engelli aileleri yalnız bırakmadı.

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde kaymakam Abdullah Sarı, belediye başkanı Remzi Ergü bayramda şehit ve engelli aileleri yalnız bırakmadı.

Ramazan Bayramında Sarı ve Ergü şehit ve engelli aileleri ziyaret etti. Kaymakam Sarı, devlet olarak bu özel insanların her zaman yanında olduklarını söyledi. Sarı, "Bu konuda toplumsal farkındalığın artması temennisiyle engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine sağlık, huzur ve mutluluk diliyorum. Ayrıca, çocuklarımız ülkemizin bugünü, geleceği ve umududur. Türkiye'yi daha güzel ve aydınlık yarınlara onlar taşıyacaktır. Ülkemizin hedeflerini çocuklarımız gerçekleştirecek, çocuklarımız başarıya ulaştıracaktır" dedi.

Başkan Ergü ise " Şehit ve engelli ailelerimizi çocuklarımızı bu bayramda yalnız bırakmadık. İnşallah sağlık içinde pandemiden uzak özlediğimiz o günlere virüsten uzak yeniden kavuşuruz. Şehit ailelerimiz bu vatan için evlatlarını eşlerini feda ettiler bizlerde onların bir evladı olarak bu bayramda yanlarında olmak istedik" diye konuştu.

Ziyaret sırasında günün anısına hediyeler veren Başkan Ergü ve Kaymakam Sarı beraberindekiler ile birlikte şehitlerin mezarlarını da ziyaret etti.

Ziyaretlere Tufanbeyli İlçe Jandarma Komutanı Şükrü Savaş, İlçe Emniyet Amiri Devlet Aslan, İlçe Müftüsü Mücahit Köktaş ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Ali Ökten de katıldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı