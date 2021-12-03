Tufanbeyli'de açılan robotik ve kodlama sınıfına şehit kaymakamın adı verildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tufanbeyli'de açılan robotik ve kodlama sınıfına şehit kaymakamın adı verildi

AA / Mustafa Yılmaz - Haberler | Güncel
Tufanbeyli'de açılan robotik ve kodlama sınıfına şehit kaymakamın adı verildi

Tufanbeyli Anadolu İmam Hatip Lisesine, Tufanbeyli Belediyesi tarafından yaptırılan robotik ve kodlama sınıfına, Mardin'in Derik ilçesinde görevliyken teröristler tarafından şehit edilen kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün adı verildi.

MARDİN (AA) - Tufanbeyli Anadolu İmam Hatip Lisesine, Tufanbeyli Belediyesi tarafından yaptırılan robotik ve kodlama sınıfına, Mardin'in Derik ilçesinde görevliyken teröristler tarafından şehit edilen kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün adı verildi.

Sınıfın açılış töreninde konuşan Tufanbeyli Belediye Başkanı Remzi Ergü, şehit kaymakamın adını taşıyan sınıfın ilçeye ve eğitime hayırlı olması temennisinde bulundu.

Sınıfın açılışı Tufanbeyli Kaymakamı Abdullah Sarı ve kurum amirlerinin katılımıyla gerçekleşti.

Tufanbeyli'de açılan robotik ve kodlama sınıfına şehit kaymakamın adı verildi

Son dakika: Ağrı, Kars ve Erzurum'da 'Eren Kış-10 Operasyonu' başlatıldı

Son dakika: Ağrı, Kars ve Erzurum'da 'Eren Kış-10 Operasyonu' başlatıldı

 Son dakika haberleri! Ardahan'da 'Eren Kış-9 Şehit Jandarma Er Cevdet Çelenk' operasyonu başlatıldı

Son dakika haberleri! Ardahan'da "Eren Kış-9 Şehit Jandarma Er Cevdet Çelenk" operasyonu başlatıldı

AA / Mustafa Yılmaz - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title