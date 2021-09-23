TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik'ten "yem desteği" talebi

KARAMAN (AA) - Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, "İşletmedeki tüm hayvanlara çiftçimizin, yetiştiricimizin daha rahat nefes alması için yem desteğini hükümetimizden talep ediyoruz. Küçükbaş hayvancılık, bu ülkenin sigortasıdır." dedi.

Çelik, 2 Ekim 2021'de yapılacak 4. Olağan Genel Kurul çalışmaları doğrultusunda Karaman'da bir otelde birlik başkanları ve delegelerle bir araya geldi.

Burada konuşan Çelik, 84 milyon nüfusun gıda güvencesini sağladıklarını söyledi.

Yetiştiricilerin sadece koyun, keçi yetiştirmediğini belirten Çelik, "Bizim tükettiğimiz soframıza gelen gıdalarda, hepsinde emekleri vardır. Bundan sonraki süreçte de hiç bir emeğinizin hesabını yapmadan, yılmadan, yorulmadan üretime devam edin." ifadesini kullandı.

Yapay et ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Çelik, şöyle konuştu:

"Biz yapay çiçekten çok hoşlanmayız. Yapay çiçek farklıdır, canlı çiçek farklıdır. Biz her zaman canlı çiçeği tercih ederiz. Yapay etle ilgili bunların tamamının kimyasal olacağına inanıyorum. Ben tavsiye etmiyorum. Biz ne pandemiye aldırış ettik, ne de kuraklığa, küresel ısınmaya boyun eğdik. Biz üretime devam ettik. Bundan sonrada doğal ürünlerle beslenmeye, insanlarımızı da üretmeye davet ediyorum."

Yapılan çalışmalarla bir süre önce artan yem fiyatlarının düştüğünü ifade eden Çelik, şunları kaydetti:

"Dediler ki 'Döviz artmasından dolayı fiyatlar artıyor'. Döviz inişe geçti, fiyatları yine artırıyorlar. Biz aynı zamanda üreticiyiz de tüketiciyiz de. Bakıyoruz fiyatlarda düşüş var ama marketlere gittiğiniz zaman her gün fiyatlar artıyor. Bugün yem üreten insanlar veya yem fabrikaları arpanın bir tonunu 3 bin 500 liraya satmayı beklerken hükümetimizin müdahalesiyle arpanın fiyatının bin 950 liradan sürmesi bana göre o lobinin belini kırmıştır. Fırsatçıların önünü kesmek için hem tüketiciyi hem üreticiyi düşünmek adına olumlu bir adım olarak karşılıyoruz. Yem fiyatlarında da ciddi düşüşler oldu."

Geçen sene küçükbaş hayvancılığı yapanlara Cumhuriyet tarihinden bu yana ilk kez yem desteği verildiğini dile getiren Çelik, şöyle devam etti:

"Bir işletmenin büyüklüğü, ölçü değil. İşletmedeki tüm hayvanlara çiftçimizin, yetiştiricimizin daha rahat nefes alması için yem desteğini hükümetimizden talep ediyoruz. Küçükbaş hayvancılık, bu ülkenin sigortasıdır. Küçükbaş hayvancılık milli meselemizdir. Bizim coğrafyamız, iklim şartları buna müsaittir. Bizim çiftçimiz, üreticimiz, köyünde yetiştiricilik yapmadığı zaman metropollere göç ediyor. Bunlar göç ettiği zaman, iş bulamadığı zaman yoklukla, açlıkla karşı karşıya kalıyor. Bizim dışa bağlı kalmadan üretmemiz lazım, köylünün köyünde doyması için küçükbaş hayvancılık olmazsa olmazımızdır."