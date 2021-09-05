TÜBİTAK Fen Lisesi geleceğin bilim insanları yetiştirecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TÜBİTAK Fen Lisesi geleceğin bilim insanları yetiştirecek

İhlas Haber Ajansı / Harun Yıldız - Haberler | Güncel

TÜBİTAK Fen Lisesi geleceğin bilim insanları yetiştirecek Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "TÜBİTAK Fen Lisesi, uluslararası olimpiyatlarda ses getirecek işlere imza atacak" Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kurulan TÜBİTAK Fen Lisesi'nde eğitim alacak öğrenciler için konforlu alan...

TÜBİTAK Fen Lisesi geleceğin bilim insanları yetiştirecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank:

"TÜBİTAK Fen Lisesi, uluslararası olimpiyatlarda ses getirecek işlere imza atacak"

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kurulan TÜBİTAK Fen Lisesi'nde eğitim alacak öğrenciler için konforlu alan hazırlandığını kaydeden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "TÜBİTAK Fen Lisesi hem temel bilimler alanında, hem de uluslararası olimpiyatlarda ses getirecek işlere imza atacak" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan TOSFED Yarış Pistinde, TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen "Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışlarına" katıldı. Bakan Varank, yarışlardan sonra Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bu yıl kurulan TÜBİTAK Fen Lisesi hakkında da açıklamalarda bulundu. Bakan Varank, günden güne artan bilim ve teknoloji için gerekli olan bilgi, becerilerin öğrencilere kazandırılacağı lisede, geleceğin bilim insanlarının yetiştirileceğine dikkat çekti. TÜBİTAK Fen Lisesi'nin, uluslararası olimpiyatlarda ses getirecek işlere imza atacağını ifade eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, öğrenciler için konforlu bir eğitim alanı hazırlandığının altını çizdi.

"Temel bilimler alanına yoğunlaşmış öğrenciler yetiştirmek istiyoruz"

TÜBİTAK Fen Lisesi'nin, ses getirecek çalışmalara imza atacağını kaydeden Bakan Mustafa Varank, "Biz TÜBİTAK ile bu sene yeni bir işe imza attık. Milli Eğitim Bakanlığımız ile birlikte bir TÜBİTAK Fen Lisesi hayata geçirdik. Bu sene ilk kez öğrencilerimiz eğitim öğretim hayatına başlamış olacak. Biz burada özellikle temel bilimler alanına yoğunlaşmış öğrenciler yetiştirmek istiyoruz. Özellikle uluslararası olimpiyatlara dönük çalışmalar yapacağımız öğrencileri burada yetiştireceğiz. Orada da ilgiden memnunuz. Binde 5'lik dilime kadar öğrenciler lisemize başvurdular. Onlara güzel ve konforlu bir eğitim alanı hazırladık. İnşallah TÜBİTAK Fen Lisesi hem temel bilimler alanında, hem de uluslararası olimpiyatlarda ses getirecek işlere imza atacak" dedi.

TÜBİTAK Fen Lisesi geleceğin bilim insanları yetiştirecek
TÜBİTAK Fen Lisesi geleceğin bilim insanları yetiştirecek
TÜBİTAK Fen Lisesi geleceğin bilim insanları yetiştirecek
TÜBİTAK Fen Lisesi geleceğin bilim insanları yetiştirecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Harun Yıldız

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Yaşar Güler Mevlüt Çavuşoğlu Aliya İzzetbegoviç Adil Karaismailoğlu
Magazin Seda Sayan Demet Akalın Acun Ilıcalı Ferhan Şensoy
Spor Ali Öztürk Alper Yılmaz Burak Yılmaz Kerem Aktürkoğlu Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
TÜBİTAK Fen Lisesi geleceğin bilim insanları yetiştirecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.9.2021 17:08:00. #1.16#

title