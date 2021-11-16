TÜBİTAK Destekli Bilim Merkezlerine Bir Yenisi Daha Ekleniyor

TRABZON (Habermetre) - TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, 4003 Bilim Merkezi Kurulması Destek Programı kapsamında Trabzon Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi'nin kurulması için Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ile ön protokol imzaladı.

2008 yılında, Konya'da Bilim Merkezi Kurulması Projesi ile başlayan 4003 Bilim Merkezi Kurulması Destek Programı kapsamında TÜBİTAK toplam 11 ilde bilim merkezi kurulması için proje sözleşmesi imzalamıştı. Bu projelerden Konya, Kocaeli, Kayseri, Bursa ve Elazığ'da bilim merkezi kurulması projeleri tamamlanırken; Antalya Kepez, Gaziantep, Şanlıurfa, Düzce, Üsküdar ve Denizli Bilim Merkezi kurulması çalışmalarına devam edilmektedir.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, imza töreninde yaptığı açıklamada "İlk bilim merkezimizi Konya'da açtık. Şu anda ülke genelinde 7'ye ulaşan bilim merkezi sayımızı daha da arttırma hedefiyle var gücümüzle çalışıyoruz. Trabzon'da açacağımız bilim merkezimizin kısa bir süre önce kaybettiğimiz rahmetli Özdemir Bayraktar'ın adını taşıyor olması bizim için çok önemli. Özdemir Bayraktar, savunma sanayimizde yerli ve milli anlayışın ortaya konulmasında ve ihtiyaç duyulan insan kaynağının yetiştirilmesinde öncü ve örnek bir isimdi. Trabzon Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi'nin de ülkemizde bilim kültürünün yaygınlaştırılmasında etkili olacağına inancım tamdır. " ifadelerini kullandı.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu da TÜBİTAK ile bilim merkezinin kurulmasına yönelik yapılan iş birliğinden duydukları memnuniyeti "Milli Teknoloji Hamlesi fikrinin öncüsü rahmetli Özdemir Bayraktar'ın adını taşıyacak bilim merkezinin ön protokolünü gerçekleştirmekten çok memnunuz. İlgili birimlerimizin iş birliğiyle bilim merkezimizi en iyiler arasına taşıyacağız. " sözleriyle dile getirdi.

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