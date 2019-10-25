25.10.2019 11:18

TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nda 30 proje çalışması yer aldı

KÜTAHYA - Kütahya'nın Simav ilçesinde, merkez Osmanbey Ortaokulu Müdürlüğü tarafından hazırlanan Bilim Fuarı'nda 115 öğrencinin 30 projesi yer aldı.

Simav merkez Osmanbey Ortaokulunun proje danışman öğretmenleri, Resul Yusuf Yeşilyurt, Mustafa Özgür Uslu, Mustafa Kurtuluş Acar, Samet Öztürk ve Bilal Sarıkaya tarafından 115 öğrenci ile birlikte hazırlanan 30 proje, izleyenleri hayran bıraktı. Geleceğin bilim adamları olarak görülen öğrencilerin hazırladıkları projelerin, insan hayatına olumlu katkıları ve ülke ekonomisi için önemli buluşlar olduğu belirtiliyor.

Simav'ın bir asır önceki yaşantılarıyla yörük geleneği projesini anlatan 8'inci sınıf öğrencisi Şükriye Sude Madak, "Simav'ın gelenek ve göreneklerinin unutulmaması için tekrar sizlere göstermek istedik. Bu görünümü Simav'ın yörük çadırından aldık" dedi.

Osmanbey Ortaokulu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Esra Karakoç, "Projemizin amacı, genç nesillerimize, gelenek ve göreneklerimizi, adetlerimizi anlatabilmek, birlik bütünlük açısından ne kadar değerli olduğunu görmelerini sağlamak ve anonimleştirmeleri konusunda yavaşlayıp kimliklerini bulmalarını sağlamaktır" dedi.

Proje amacının trafik kurallarını ihlal etmeden hareket eden bir insansız araç geliştirdiklerini söyleyen Talha Sarmış, Başkan Biçer'e isteklerini iletti.

Osmanbey Ortaokulu Müdürü Hüseyin Kaygusuz, "TÜBİTAK 4006 kapsamında, 115 öğrenci, 28 öğretmen ile birlikte 30 projemizin bulunduğu bilim fuarımızı açmış bulunuyoruz. Üçüncüsünü bu öğretim yılında yaptığımız bilim fuarı hayırlı olsun" diye konuştu.

Bilim fuarına otonom araba projesiyle katılan Ece Coşkun, hazırladıkları projedeki arabanın kendi kendine hareket edebilme özelliği olduğunu ifade etti.

Geri dönüşüm konusundaki hazırlıları bulunan öğrencilerle sohbet eden Simav Belediye Başkanı Avukat Adil Biçer, "Geri dönüşüm ile ilgili bizim de çalışmalarımız var. Kütahya'da bu konuda bir toplantıya katılacağım. Belediyemizin geri dönüşümle ilgili çalışmalarının yanı sıra, sizlerle birlikte el ele vererek bir çalışma yapalım" dedi.

Simav İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şirikçi, "Bakanlığımızın yaptığı bu çalışmalarla yalnızca Simav'da değil, ülkenin tamamında projeci bir nesil geliyor. Simav'da biraz daha öndeyiz, bu konuda iddialıyız diyebiliriz. Öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizin gayretleriyle gerçekleştiriyoruz. Bu projelerde emeği geçen öğretmen ve öğrencilerimizi tebrik ediyor, yapmış oldukları çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA