TUBA World Conference on Energy Science and Technology Başladı
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TUBA World Conference on Energy Science and Technology Başladı

TUBA World Conference on Energy Science and Technology Başladı
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TÜBA tarafından düzenlenen multidisipliner bir bakış açısıyla enerji teknolojileri, stratejileri ve politikalarının ele alınacağı TÜBA World Conference on Energy Science and Technology'nin (TÜBA WCEST - 2021 / www. wcest. tuba. gov. tr ) Akademik Programı 8 Ağustos'ta çevrimiçi başladı.

TÜBA tarafından düzenlenen multidisipliner bir bakış açısıyla enerji teknolojileri, stratejileri ve politikalarının ele alınacağı TÜBA World Conference on Energy Science and Technology'nin (TÜBA WCEST - 2021/ www. wcest. tuba. gov. tr ) Akademik Programı 8 Ağustos'ta çevrimiçi başladı.

5 gün sürecek olan Programın açılışı ise Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker'in konuşmalarıyla 9 Ağustos Pazartesi günü saat 9: 00'da gerçekleştirilecek ve Akademi'nin YouTube kanalından - https://www. youtube. com/turkiyebilimlerakademisi - canlı olarak yayımlanmaya devam edilecek.

TUBA WCEST-2021 Online Konferansının ilk paneli" Energy, Environment & Economy Paneli" Dokuz Eylül Üniversitesi'nden (DEÜ) Prof. Dr. İlgi Karapınar moderatörlüğünde; DEÜ'den Prof. Dr. Azize Ayol, ISRS at University College London'dan Chris Cook, ABD University of California'dan Prof. Dr. Mihri Özkan, National University of Singapore'dan Prof. Dr. Seeram Ramakrishna, Arizona State University'den Prof. Dr. Olcay Ünver, PCM Products'tan Zafer Üre'nin konuşmalarıyla başladı.

"Energy & Education" başlıklı günün ikinci panelinin moderatörlüğünü ise İzmir Yüksek Teknolojiden Dr. Öğr. Üyesi Hatice Eser Ökten yaptı. Panelde; Kanada University of Waterloo'da Prof. Dr. Feridun Hamdullahpur, Yıldız Teknik Üniversitesi'nden (YTÜ) Prof. Dr. Bestami Özkaya ve Doç. Dr. Celile Eren Ökten, Kanada Ontario Tech University'den Prof. Dr. Marc A. Rosen ve Sabancı Üniversitesi'nden Prof. Dr Mehmet Yıldız ve YTÜ'den Prof. Dr. İbrahim Dinçer tartıştı.

Akademik Programın ikinci günü açılış oturumunda TÜBA Asli Üyesi ve Enerji Çalışma Grubu Yürütücüsü, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Ontario Tech University Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Dinçer açılış oturumunun başkanlık görevini üstlenecek. Oturumda Avusturya'dan Dünya Bioenerji Derneği Başkanı (World Bioenergy Association -WBA) Christian Rakos Transforming Bioenergy Use in the Developing World - A Key Target for Sustainable Development and Net Zero Carbon Emissions" hakkında konuşacak, University of Waterloo'dan Prof. Dr. Feridun Hamdullahpur "An Overview of the Role of Universities on Energy and Sustainability" üzerine sunumunu yapacak. Gün boyunca eşzamanlı 3 olmak üzere, toplamda 9 oturum düzenlenecek.

Kaynak: Habermetre

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