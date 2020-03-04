Tuba Ünsal kimdir? Tuba Ünsal hayatı ve biyografisi!
Başarılı oyuncu Tuba Ünsal dizi ve filmlerde gösterdiği performans ile odluğu kadar sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile gündeme geliyor. Peki, Tuba Ünsal kimdir? İşte, Tuba Ünsal hayatı ve biyografisi!
Çok ayıda dizi ve filmde yer alan Tuba Ünsal, özel hayatı, açıklamaları ve sosyal medya paylaşımları ile sık sık magazin gündemine geliyor. Peki, Tuba Ünsal kimdir? İşte, Tuba Ünsal hayatı, biyografisi ve Tuba Ünsal'ın merak edilenleri…
TUBA ÜNSAL KİMDİR?
Tuba Ünsal doğum tarihi: 7 Aralık 1981
Tuba Ünsal kaç yaşında: 38 yaşında
Tuba Ünsal nereli: Denizli
Tuba Ünsal boy: 1,67 m
Tuba Ünsal evlilik: Cem Cantaş (2004-2006); Murat Pilevneli (2010-2012); Mirgün Cabas (2013-2018)
Tuba Ünsal eş: Mirgün Cabas (e. 2013–2018), Murat Pilevneli (e. 2010–2012), Cem Cantaş (e. 2004–2006)
TUBA ÜNSAL HAYATI VE BİYOGRAFİSİ!
Denizli'de doğdu. Baba tarafından Yunanistan göçmeni, anne tarafından Bulgaristan ve Romanya göçmeni kökenlidir. İlkokulu Vize, Kırklareli'de, orta öğrenimini Şanlıurfa'da, liseyi ise İzmir'de okudu. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İşletme Bölümü'nün birinci sınıfında okurken, öğrenimine ara verdi. 1998 yılında Elite Model Look yarışmasına katıldıktan sonra profesyonel mankenlik kariyerine başladı. Çeşitli televizyon dizileri ve sinema filmlerinde rol aldı, televizyon programları yaptı. Bunlardan bazıları; Çılgın Dersane, Mumya Firarda ve Vizontele Tuuba. Son olarak Ruhumun Aynası adlı dizide oynamıştır.
2004 yılında Cem Cantaş hayatını birleştiren Ünsal, 2006'da boşandı. 2012'de sona eren ikinci evliliğini Murat Pilevneli ile yaptı. 2018'de sona eren üçüncü evliliğini ise 2013 yılının mayıs ayında sunucu Mirgün Cabas ile yaptı. Oyuncunun Murat Pilevneli ile evliliğinden Sare Pilevneli, Mirgün Cabas ile evliliğinden Civan Mert Cabas dünyaya gelmiştir. 20 Şubat 2017 tarihinde İçerde dizisine katılmıştır.
TUBA ÜNSAL YER ALDIĞI YAPIMLAR
Televizyon
1992 Mahallenin Muhtarları/ Kız/ Yardımcı Karakter
1998 Kara Melek/ Funda/ Yardımcı Karakter
1997 Ruhsar/ Eylem/ Konuk Oyuncu
1998 Kırık Hayatlar/ Yardımcı Karakter
1999 Ayşecik/ Yardımcı Karakter
1999 Kurt Kapanı/ Elmas/ Yardımcı Karakter
1999 Kıvılcım/ Pelin/ Başrol Oyuncusu
2000 Çarli İş Başında/ Genç Kız/ Yardımcı Karakter
2001 Savunma/ Yardımcı Karakter
2002 Karaoğlan/ Bayırgülü/ Başrol Oyuncusu
2004 Ruhun Duymaz/ Feray/ Başrol Oyuncusu
2005 Seni Çok Özledim/ Berfin/ Yardımcı Karakter
2005 Yeniden Çalıkuşu/ Çalıkuşu/ Handan Başrol Oyuncusu
2006 Ümit Milli/ Tuba/ Yardımcı Karakter
2007 Yemin Leyla/ Mermertay/ Başrol Oyuncusu
2009 Bu Kalp Seni Unutur Mu?/ Gülümsün Peker Doğan/ Başrol Oyuncusu
2009 Canını Sevdiğim İstanbul'u/ Oya Çakır-Komiser Yardımcısı/ Başrol Oyuncusu
2011 Tövbeler Tövbesi/ Pelin Taşpınar/ Başrol Oyuncusu
2013 Öyle Bir Geçer Zaman ki/ Filiz/ Yardımcı Karakter
2013 Bebek İşi/ Konuk Oyuncu
2014 Ruhumun Aynası/ Elçin/ Başrol Oyuncusu
2017 İçerde/ Handan/ Konuk Oyuncu
Sinema
2000 Kırık Kalpler/ Başrol Oyuncusu
2002 Kolay Para/ Sanem/ Yardımcı Karakter
2002 Mumya Firarda/ Yardımcı Karakter
2003 Vizontele Tuuba/ Tuba Sernikli/ Başrol Oyuncusu
2004 Hızlı Adımlar/ Sadenaz/ Başrol Oyuncusu
2006 Küçük Hanımefendi/ Ceren/ Başrol Oyuncusu
2006 Küçük Hanımefendinin Şoförü/ Ceren/ Başrol Oyuncusu
2007 Çılgın Dersane/ Çıtır Özlem/ Başrol Oyuncusu
2008 Küçük Hanım Kar Tanesi/ Cansu Ergüven/ Başrol Oyuncusu
2008 Çocuk/ Rüya/ Başrol Oyuncusu
2008 Plajda/ Zeynep Nehir/ Başrol Oyuncusu
2008 A Beautiful Life/ Yardımcı Karakter
2009 Türkler Çıldırmış Olmalı/ Tuğçe/ Yardımcı Karakter
2010 Çakallarla Dans/ Sinem/ Yardımcı Karakter
2012 Beni Unutma/ Ebru/ Başrol Oyuncusu
2015 Dünyanın En Güzel Kokusu/ Derya/ Başrol Oyuncusu
2017 Dünyanın En Güzel Kokusu 2/ Derya/ Başrol Oyuncusu