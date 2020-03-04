: Tuba Ünsal kimdir? Tuba Ünsal hayatı ve biyografisi!

04.03.2020 10:45 | Son Güncelleme: 04.03.2020 10:45

Çok ayıda dizi ve filmde yer alan Tuba Ünsal, özel hayatı, açıklamaları ve sosyal medya paylaşımları ile sık sık magazin gündemine geliyor. Peki, Tuba Ünsal kimdir? İşte, Tuba Ünsal hayatı, biyografisi ve Tuba Ünsal'ın merak edilenleri…

TUBA ÜNSAL KİMDİR?

Tuba Ünsal doğum tarihi: 7 Aralık 1981

Tuba Ünsal kaç yaşında: 38 yaşında

Tuba Ünsal nereli: Denizli

Tuba Ünsal boy: 1,67 m

Tuba Ünsal evlilik: Cem Cantaş (2004-2006); Murat Pilevneli (2010-2012); Mirgün Cabas (2013-2018)

Tuba Ünsal eş: Mirgün Cabas (e. 2013–2018), Murat Pilevneli (e. 2010–2012), Cem Cantaş (e. 2004–2006)

TUBA ÜNSAL HAYATI VE BİYOGRAFİSİ!

Denizli'de doğdu. Baba tarafından Yunanistan göçmeni, anne tarafından Bulgaristan ve Romanya göçmeni kökenlidir. İlkokulu Vize, Kırklareli'de, orta öğrenimini Şanlıurfa'da, liseyi ise İzmir'de okudu. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İşletme Bölümü'nün birinci sınıfında okurken, öğrenimine ara verdi. 1998 yılında Elite Model Look yarışmasına katıldıktan sonra profesyonel mankenlik kariyerine başladı. Çeşitli televizyon dizileri ve sinema filmlerinde rol aldı, televizyon programları yaptı. Bunlardan bazıları; Çılgın Dersane, Mumya Firarda ve Vizontele Tuuba. Son olarak Ruhumun Aynası adlı dizide oynamıştır.

2004 yılında Cem Cantaş hayatını birleştiren Ünsal, 2006'da boşandı. 2012'de sona eren ikinci evliliğini Murat Pilevneli ile yaptı. 2018'de sona eren üçüncü evliliğini ise 2013 yılının mayıs ayında sunucu Mirgün Cabas ile yaptı. Oyuncunun Murat Pilevneli ile evliliğinden Sare Pilevneli, Mirgün Cabas ile evliliğinden Civan Mert Cabas dünyaya gelmiştir. 20 Şubat 2017 tarihinde İçerde dizisine katılmıştır.

Tuba Ünsal

TUBA ÜNSAL YER ALDIĞI YAPIMLAR

Televizyon

1992 Mahallenin Muhtarları/ Kız/ Yardımcı Karakter

1998 Kara Melek/ Funda/ Yardımcı Karakter

1997 Ruhsar/ Eylem/ Konuk Oyuncu

1998 Kırık Hayatlar/ Yardımcı Karakter

1999 Ayşecik/ Yardımcı Karakter

1999 Kurt Kapanı/ Elmas/ Yardımcı Karakter

1999 Kıvılcım/ Pelin/ Başrol Oyuncusu

2000 Çarli İş Başında/ Genç Kız/ Yardımcı Karakter

2001 Savunma/ Yardımcı Karakter

2002 Karaoğlan/ Bayırgülü/ Başrol Oyuncusu

2004 Ruhun Duymaz/ Feray/ Başrol Oyuncusu

2005 Seni Çok Özledim/ Berfin/ Yardımcı Karakter

2005 Yeniden Çalıkuşu/ Çalıkuşu/ Handan Başrol Oyuncusu

2006 Ümit Milli/ Tuba/ Yardımcı Karakter

2007 Yemin Leyla/ Mermertay/ Başrol Oyuncusu

2009 Bu Kalp Seni Unutur Mu?/ Gülümsün Peker Doğan/ Başrol Oyuncusu

2009 Canını Sevdiğim İstanbul'u/ Oya Çakır-Komiser Yardımcısı/ Başrol Oyuncusu

2011 Tövbeler Tövbesi/ Pelin Taşpınar/ Başrol Oyuncusu

2013 Öyle Bir Geçer Zaman ki/ Filiz/ Yardımcı Karakter

2013 Bebek İşi/ Konuk Oyuncu

2014 Ruhumun Aynası/ Elçin/ Başrol Oyuncusu

2017 İçerde/ Handan/ Konuk Oyuncu

Sinema

2000 Kırık Kalpler/ Başrol Oyuncusu

2002 Kolay Para/ Sanem/ Yardımcı Karakter

2002 Mumya Firarda/ Yardımcı Karakter

2003 Vizontele Tuuba/ Tuba Sernikli/ Başrol Oyuncusu

2004 Hızlı Adımlar/ Sadenaz/ Başrol Oyuncusu

2006 Küçük Hanımefendi/ Ceren/ Başrol Oyuncusu

2006 Küçük Hanımefendinin Şoförü/ Ceren/ Başrol Oyuncusu

2007 Çılgın Dersane/ Çıtır Özlem/ Başrol Oyuncusu

2008 Küçük Hanım Kar Tanesi/ Cansu Ergüven/ Başrol Oyuncusu

2008 Çocuk/ Rüya/ Başrol Oyuncusu

2008 Plajda/ Zeynep Nehir/ Başrol Oyuncusu

2008 A Beautiful Life/ Yardımcı Karakter

2009 Türkler Çıldırmış Olmalı/ Tuğçe/ Yardımcı Karakter

2010 Çakallarla Dans/ Sinem/ Yardımcı Karakter

2012 Beni Unutma/ Ebru/ Başrol Oyuncusu

2015 Dünyanın En Güzel Kokusu/ Derya/ Başrol Oyuncusu

2017 Dünyanın En Güzel Kokusu 2/ Derya/ Başrol Oyuncusu

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