Tuan Tunalı Gizlilik Sözleşmesine Uymayan Eski Eşi Hazal Filiz Küçükköse'ye 100 Bin Dolarlık Dava Açtı

Sabah'tan Osman Asiltürk'ün haberine göre; dizi setinde tanışıp 5 yıl önce evlenen çift, geçen nisanda anlaşmalı boşanma kararı almıştı. Çift 11 maddeden oluşan bir boşanma protokolü düzenledi ve anlaşmalı boşanmak için aile mahkemesine başvurdu. Boşanmanın ardından gazetecilere konuşan Hazal Filiz Küçükköse hakkında gizlik anlaşmasına uymadığı gerekçesiyle dava açıldı.

100 BİN DOLAR MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT

Boşanmadan kısa süre sonra Küçükköse, hakkında gündeme gelen aldatma iddialarını basın yoluyla reddederek açıklamada bulundu. Küçükköse, boşanmalarına dair de açıklamalarda bulundu. Durumu anlaşmalı protokolün ihlali olarak değerlendiren oyuncu Tunalı da boşandığı eski eşine protokoldeki gizlilik anlaşmasına uymadığı gerekçesiyle asliye hukuk mahkemesinde 100 bin dolarlık maddi manevi tazminat davası açtı.

GİZLİLİK KARARINA UYMADI

Tunalı avukatı aracılığı ile mahkemeye sunduğu dilekçede, "Taraflar protokol gereği boşanma davası ile ilgili olarak ve boşanma davasının içeriğini oluşturan konularda konuşmama ve gizlilik kararı almışlardır. Yine protokolün 9. maddesi hükmü gereği gizlilik kararını ihlal eden taraf diğer tarafa 100 bin dolar cezai şart ödemekle yükümlü kılınmıştır. Davalı boşanmanın gerçekleşmesinden 3 gün sonra, basın aracılığı ile boşanma hükümlerine ve taraflar arasında daha önce gerçekleşen ve basına yansıyan olaylar hakkında açıklamalarda bulunmuş ve davacının kişiliğini zedeleyici durumların ortaya çıkmasına sebebiyet vermiştir" dendi.