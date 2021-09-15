TTYD Başkanı Narin: 'Marmaris'in daha iyi yerlere geleceğine inanıyoruz' - Haberler
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TTYD Başkanı Narin: "Marmaris'in daha iyi yerlere geleceğine inanıyoruz"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
TTYD Başkanı Narin:

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un, yaşanan orman yangınları nedeniyle büyük yara alan Marmaris'te turizmcilerle buluştuğu toplantıya katılan Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) Başkanı Oya Narin, "Marmaris'in bir destinasyon olarak çok daha iyi yerlere geleceğine inanıyoruz" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un, yaşanan orman yangınları nedeniyle büyük yara alan Marmaris'te turizmcilerle buluştuğu toplantıya katılan Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) Başkanı Oya Narin, "Marmaris'in bir destinasyon olarak çok daha iyi yerlere geleceğine inanıyoruz" dedi.

Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği Başkanı Oya Narin, "TTYD, MTO ve GETOB olarak Marmaris'in doğal ve kültürel varlıklarını yeniden kazanıp koruyarak ekolojik, sürdürülebilir ve yeni trendlere uyumlu 'Yeniden Marmaris' başlıklı bir sunum ve öneri dizisi hazırladık ve sunduk. Marmaris, gelirinin çok büyük bir kısmını turizmden sağlıyor. Bu çerçevede, yaşadığımız afet sonrasında Marmaris'in turizmde dönüşümde pilot bölge olarak konumlandırılarak Turizm Bakanlığı'nın koordinasyonunda kamu-özel sektör işbirliği ile bir yol haritası çerçevesinde koruma-kullanma dengesi içerisinde turizmin, butik otelcilik, deniz turizmi ve gastronominin gelişmesinin planlanarak Marmaris ve yarım adasının turizme katkısının en kısa zamanda iki katına çıkacağını düşünüyoruz" dedi.

2022 yazında yerli ve yabancı turistleri Marmaris'e davet eden Narin, "Marmaris'in önümüzdeki sezona en iyi bir biçimde hazırlanması için el birliğinle çalışmaya başladık. 2022 yazında cennet Marmarisimizde Karya'nın en güzel bölgesinde herkesi bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - MUĞLA

TTYD Başkanı Narin: Marmaris'in daha iyi yerlere geleceğine inanıyoruz

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Haber: TTYD Başkanı Narin: 'Marmaris'in daha iyi yerlere geleceğine inanıyoruz' - Haberler
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