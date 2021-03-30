MTA TİS görüşmelerinin ikinci oturumu yapıldı
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MTA TİS görüşmelerinin ikinci oturumu yapıldı

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MTA TİS görüşmelerinin ikinci oturumu yapıldı

Maden Tetkik Arama (MTA) Genel Müdürlüğü'ne bağlı işyerlerinde çalışan işçileri ilgilendiren, 01 Ocak 2021 ile 31 Aralık 2022 tarihleri arasını kapsayacak ve Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) ile Türk Ağır Sanayi ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) arasında sürdürülen...

Maden Tetkik Arama (MTA) Genel Müdürlüğü'ne bağlı işyerlerinde çalışan işçileri ilgilendiren, 01 Ocak 2021 ile 31 Aralık 2022 tarihleri arasını kapsayacak ve Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) ile Türk Ağır Sanayi ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) arasında sürdürülen 19'uncu Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin 2'nci oturumu Ankara'da gerçekleştirildi.

MTA 19'uncu Dönem TİS ikinci oturumuna; GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, MTA Personel Daire Başkanı Reşat Alan, GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Sekreter Ertan Kaya, Genel Mali Sekreter Volkan Yıldız, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, GMİS MTA Şube Şube Başkanı Tarkan Bor, Şube Sekreteri Mehmet Uğurlu Deveci, Şube Mali Sekreteri Tuncay Aksoy, Şube Teşkilat Sekreteri Metin Alican, TÜHİS Toplu İş Sözleşmeleri Uzmanları, MTA TİS Komisyonu Üyeleri ile GMİS TİS Komisyonu Üyeleri katıldı.

İkinci Oturumda 47 madde kabul edildi. Birinci oturumunda kabul edilen 1 madde ile kabul edilen toplam madde sayısı 48 oldu.

MTA TİS 79 maddeden oluşuyor

MTA'da çalışan işçileri ilgilendiren ve 2021 ile 2022 yıllarını kapsayacak 19'uncu Dönem Toplu İş Sözleşmesi taslağı 79 asıl, 3 geçici, 2 ek maddeden oluşuyor. Üçüncü oturum 16 Nisan 2021 tarihinde yine Ankara'da gerçekleştirilecek. - ZONGULDAK

MTA TİS görüşmelerinin ikinci oturumu yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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